Премьера сказки «Золушка» прошла в Щелковском театре

«Золушка» - любимая сказка о преданной дружбе и справедливости, доброте, трудолюбии, вере в чудеса и, конечно, о любви. Музыка композитора Сергея Прокофьева, которая звучит в спектакле, передает все события жизни маленькой героини: ее романтичные мечты о счастье, восторг от королевского бала и радость встречи с любимой крестной.

«Золушка у нас классическая. Она такой нежный цветок, искренняя, всему удивляющаяся, робкая такая, ранимая, очень добрая. Она старается оставаться честной, доброй, понимающей, заботливой», - говорит актриса Щелковского театра Варвара Чепегина.

История напоминает о том, что нужно верить в лучшее и бороться за свое счастье. В зрительном зале публика следила за происходящим, не отрывая глаз от сцены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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