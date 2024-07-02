Премьера образовательной программы о космосе состоялась в Лобне

Новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировка поступят в спортивные учреждения Химок в этом году. Ресурсы обновят в школах олимпийского резерва № 1 и по летним видам спорта, а также в училище олимпийского резерва № 3

Закупку осуществят в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография». Инвентарь позволит вывести тренировочный процесс на новый уровень, а также повысить выносливость атлетов.

«Нам удалось достичь в этом направлении положительных результатов, и с каждым годом мы только набираем темпы. Если за прошлый год нам удалось приобрести спортивное оборудование и инвентарь в пять организаций спортивной подготовки для приведения их в нормативное состояние, то в этом году мы поставили планку в 10 учреждений. На эти цели из трёх бюджетов предусмотрено финансирование - свыше 58 миллионов рублей», - отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Список закупок для спортивных школ олимпийского резерва Подмосковья составляют на основании нескольких критериев: число спортсменов, которые входят в состав сборных области и России, количество победителей и призеров национальных чемпионатов и первенств в году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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