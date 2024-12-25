25 декабря 2024, 12:12

Премьера новогоднего спектакля для детей прошла в Подольске

Пресс-служба администрации Подольска
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Первую в этом году новогоднюю елку организовали в КПЦ «Дубровицы». Детям показали представление под названием «Как Митя спас Новый год» и устроили для них интерактивную программу.

Премьеру посетило около 300 зрителей, в том числе 180 гостей из Курской области, Донецкой и Луганской народных республик. Вход для льготных категорий граждан был бесплатным.

На празднике ребята участвовали в веселой дискотеке и разнообразных конкурсах. Помощники Деда Мороза наградили детей за прочитанные стихи деревянными елочными игрушками, которые можно раскрасить самостоятельно. На мастер-классе юные гости под руководством опытных мастеров изготовили из бумаги фонарики, которые пригодились им во время спектакля.

В фойе работали фотозоны и ярмарка новогодних сувениров. Все желающие могли также сделать аквагрим.

«Пришел сегодня с сыном-первоклассником, он в восторге. Мне очень понравилось, как здесь все организовали», - рассказал уроженец ЛНР Александр Долгих.

Праздники Благотворительность Подольск Дети
25 декабря 2024, 13:23
Новогодний бал гимнасток прошел в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Праздничное мероприятие состоялось на стадионе «Москвич». В нем участвовали воспитанницы Центра физической культуры и спорта.

Гимнастки и их наставники подготовили для зрителей небольшой новогодний спектакль, а также подвели итоги 2024 года. Поздравления получили спортсменки, отличившиеся в этом году. Любови Зориной, Анне Молотовой и Мирославе Бареевой был присвоен первый юношеский разряд, а Варвара Корхалева, Софья Заваруева и Анастасия Дхуба выполнили норматив первого спортивного разряда.

Звание «Спортсменка года» за высокие достижения и волю к победе получила кандидат в мастера спорта Варвара Маринина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Спортсмены Лобня Новый год
25 декабря 2024, 13:19
Свыше 700 аттракционов зарегистрировали в Подмосковье в 2024 году
Медиасток.рф
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За год в Подмосковье зарегистрировали 730 аттракционов и провели 236 проверок. Благодаря работе специалистов в регионе не допустили ни одного несчастного случая.

Подмосковный технадзор завершил работу по проверке безопасности аттракционов в этом году. Специалисты оценивали состояние оборудования, соблюдение регламентов, наличие документации и многое другое. Особое внимание уделяли тормозным системам, устойчивости конструкций и защитным ограждениям.

Всего за год в области зарегистрировали 730 аттракционов. За предоставление этой услуги взыскали госпошлины на общую сумму 1,72 миллиона рублей.

За год также провели 236 проверок и объявили владельцам аттракционов 29 предостережений. За нарушения вынесли семь административных постановлений с общей суммой штрафов 135 тысяч рублей. Все недочеты устранили, а меры по их предотвращению усилили.

В результате работы ведомства удалось значительно повысить уровень безопасности аттракционов в Подмосковье.

Благоустройство
25 декабря 2024, 13:06
Новогоднее представление для детей пройдет в ДК «Чайка» в Лобне
Unsplash
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Жителей и гостей городского округа приглашают посетить дворец культуры «Чайка». Там сегодня, 25 декабря, пройдет интерактивная детская программа «Новогодний переполох».

Мероприятие подготовили артисты театральной студии «Достойные люди». Организаторы обещают интересную и динамичную программу, которая поможет детям окунуться в атмосферу веселья и новогоднего волшебства.

Участниками представления могут дети в возрасте от трех лет. Они будут не только развлекаться, но и получат возможность проявить свои творческие способности. Для ребятни проведут разнообразные конкурсы и игры с участием сказочных персонажей.

Вход на мероприятие свободный. Оно начнется в 15.30 в ДК «Чайка» по адресу: улица Дружбы, дом № 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Дети Лобня
25 декабря 2024, 12:56
Концерт вокального коллектива «Восход» прошел в Лосино-Петровском
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Выступление эстрадного вокального коллектива «Восход» организовали в Лосино-Петровском. Посетители библиотеки услышали знакомые песни, а также получили подарки.

Юные воспитанники коллектива из Лосино-Петровского исполнили новогодние песни. Зрители остались в восторге от атмосферы и мастерства вокалистов.

Солисты выступили под руководством лауреата международных и всероссийских конкурсов, артистки, педагога по вокалу Кристины Зазвоновой.

Также всех собравшихся поздравил с наступающими праздниками главный зимний волшебник страны - Дед Мороз. Все юные артисты получили от него подарки.

«Дорогие ребята, это ваш первый концерт, к которому вы подошли с большой ответственностью! Мы вами гордимся и желаем творческих успехов в новом 2025 году» - отметила одна из организаторов новогоднего мероприятия.

Новый год Лосино-Петровский

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