Преимущества размещения бизнеса в ОЭЗ назвали в Подмосковье

Компания «Грасис» занимается разработкой и производством мембранных элементов для разделения газа и выделения составляющих газа на основе полимерного волокна. Изначально предприятие работало в Домодедове. Компания достаточно быстро начала показывать хорошие результаты, после чего было принято решение построить завод в ОЭЗ «Дубна».

Резиденство в ОЭЗ дает ряд преимуществ. Среди них: транспортная доступность, развитая инфраструктура, обученный персонал.

«Вся зона заключена под единую охранную систему. Есть учет, который не пропускает посторонние лица. Обеспечивает вход и выход только тех людей, которые работают в этой зоне», - отметил Ермаков.

Размещать завод в ОЭЗ достаточно выгодно. При входе в экономическую зону, резиденты получают электричество необходимой мощности, ливневые стоки и тепловое обеспечение. Для мелких предпринимателей построены отдельные комплексы, где можно арендовать помещения разных квадратур со всей необходимой инфраструктурой.

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