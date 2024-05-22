22 мая 2024, 17:07

Преимущества проекта «Предшкола» назвали в Подмосковье

Телеканал «360»
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Детские сады Подмосковья перешли на новый формат — «Предшкола». О главных задачах проекта рассказала Юлии Минаковской в «Интервью 360» начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации городского округа Истра Алла Мамонова.

Пилотный проект «Предшколы» запустили в 2021 году. В него вошли 18 образовательных учреждений Истры. Сейчас проект охватывает все детские сады и школы.

«Проект „Предшкола“ призван облегчить переход детей из дошкольного учреждения в школу. Наша задача как педагогов - облегчить этот переход, смягчить его. Весь педагогический коллектив, включая учителей, воспитателей, логопедов, психологов помогает в этом ребенку и родителям», - отметила Мамонова.

С ребятами занимаются по таким темам, как: «Увлекательная математика», «Эксперименты с живой природой», «Творческие лаборатории», «Спортивная карусель» и многое другое.

С запуском проекта изменились требования к педагогам: им приходится осваивать мультимедийные технологии, робототехнику, интерактивные панели - все то, что необходимо для развития современных детей.

Появилась также новая категория наставников: школьники-шефы. Теперь за каждым детским садом закреплен класс. Школьники общаются с младшими товарищами, проводят для них занятия, устраивают спектакли. Когда ребенок пойдет в школу, он уже будет знаком со старшеклассниками, а следовательно, будет меньше испытывать стресс.

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С начальной школы появилось единое планирование, с педагогами работают по тематическим неделям. Учителя посещают детские сады, а воспитатели и малыши приходят в школы на уроки. В проекте участвуют не только классные руководители начальных классов, но и педагоги профильных предметов. Мамонова отметила, что это помогает ребятам лучше адаптироваться и понять процесс обучения.

Интервью Образование
22 мая 2024, 17:54
Подмосковье приняло участие в ландшафтном фестивале на ВДНХ
МИСК
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Подмосковье представило свою композицию на фестивале «Будущее в цветах» на выставке «Россия» на ВДНХ. В нем примут участие все 89 регионов страны, каждый из которых представит свой оригинальный взгляд на будущее.

Фестиваль проходит в рамках выставки «Россия» и продлится до 8 июля. На нем проведут мастер-класс, лекции, выступления и показы. В его рамках также проведут голосование за символ-цветок региона. Подмосковье представляет вербейник монетчатый.

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Как рассказали в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, представители региона создали ландшафтную композицию «Зеленые горизонты». В ней использовали только растения из питомников области. Проект отражает инновационный подход к управлению ливневыми стоками в городской среде. Так, высадка растений с большими корневыми системами помогает удерживать и фильтровать осадки. Эти технологии уже применили при благоустройстве Стахановского озера в Электрогорске, парков «Зеленый узел» и «Дубрава» в Павловском Посаде.

По словам ландшафтного дизайнера Марины Бересневой, главная идея в использовании природы на пользу городских пространств.

«По технологии дождевых садов мы сажаем растения, которые растут по берегам рек, водоемов, в понижениях грунта. Когда вода туда стекает, она питает эти растения, ведь они любят влажность. В композиции мы использовали растения нашей полосы, выращенные в питомниках Подмосковья. У нас здесь есть, например, вербейник, сеслерия, нивяник, ива пурпурная. Они любят воду и в условиях влажности поддерживают свою наивысшую декоративность», - сказала она.

Выставки Фестивали
22 мая 2024, 17:46
С начала года социальный статус в Подмосковье получили еще 870 бизнесменов
Unsplash
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Около 900 представителей малого и среднего предпринимательства Московской области получили социальный статус с начала года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, 685 предпринимателей подтвердили статус, еще 185 - получили его впервые. Подать заявку на признание предприятия социальным можно онлайн на портале госуслуг.

Для поддержки предпринимателей Московской области работает центр «Мой бизнес». Его запустили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Так, представители бизнеса могут воспользоваться услугами по созданию ролика, регистрации товарного знака и другим направлениям. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

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Инвестиции Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
22 мая 2024, 17:42
Сквер на Профсоюзной улице благоустроят в Егорьевске в 2025 году
Медиасток.рф
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Победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства в Егорьевске стал сквер «Технический сад» на Профсоюзной улице. В следующем году его обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В пресс-службе Министерства благоустройства Московской области сообщили, что участие в голосовании приняли 850 тысяч жителей. Они выбрали 53 локации, которые благоустроят в следующем году.

За сквер «Технический сад» проголосовало более 9,8 тысячи жителей Егорьевска. Общее количество голосов в городском округе составило более 11,5 тысячи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство центральной площади в Дмитрове. Там заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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Благоустройство Егорьевск
22 мая 2024, 17:36
Фонтан и ливневки отремонтируют в поселке Часцы к июню
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Глава Одинцовского округа Андрей Иванов с профильными заместителями провел выездную встречу в Часцах. По просьбе местных жителей к лету в поселке запустят фонтан и отремонтируют ливневки.

Основные вопросы на встрече касались благоустройства, здравоохранения и ликвидации подтоплений. Жительница поселка Вера Кривошеева поинтересовалась судьбой фонтана.

«Вера Васильевна спросила, когда включат фонтан около консультативно-диагностического центра. Рассказал, что сейчас объект передают на обслуживание муниципальному учреждению, после чего фонтан обследуют и отремонтируют. Уже в июне мы планируем его запустить», - заявил Андрей Иванов.

Другой житель Алексей Колыманов сообщил, что весной участки на автобусной остановке вдоль Можайского шоссе подтапливаются из-за неисправной ливневой канализации. Глава Одинцовского округа поручил службам решить эту проблему с компанией «Мосавтодор» и восстановить коммуникации до конца июня.

Кроме того, по поручению руководителя муниципалитета в Часцах проведут круглый стол по вопросам здравоохранения. Планируется, что активные жители смогут встретиться с руководством Одинцовской областной больницы.

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Одинцово Благоустройство

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