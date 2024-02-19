Предвыборные информаторы начали работать в Лобне

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Всего в проекте участвуют 152 человека. На протяжении трех недель, вплоть до дня голосования, 114 из них обойдут дома и квартиры, чтобы успеть максимально пообщаться с максимальным количеством людей. Информаторы прошли специальную подготовку: юристы, психологи и опытные коллеги из территориальной избирательной комиссии Лобни в течение месяца обучали их всем необходимым навыкам.

Визуально информаторов легко отличить благодаря яркой одежде с логотипом кампании, фирменным сумкам и бейджам с фотографией и фамилией. Они подробно расскажут жителям о способах голосования, включая возможность дистанционного участия, помогут уточнить данные в списках избирателей и ответят на все вопросы.

Работа информаторов будет организована как в будние дни с 17:00 до 20:00, так и в выходные с 11:00 до 14:00. Для тех, кто не сможет лично встретиться, на дверной ручке будет оставлена специальная табличка с информацией о выборах.

Проект для Лобни новый, поскольку ранее приглашения и информация о выборах распространялись через почтовые ящики. В этот раз организаторы решили сделать акцент на личном общении, чтобы максимально повысить информированность и вовлеченность избирателей.