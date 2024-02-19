19 февраля 2024, 22:13

Предвыборные информаторы начали работать в Лобне

Телеканал «360»
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В преддверии президентских выборов в Лобне началась масштабная кампания по информированию граждан о предстоящем голосовании. Информаторы лично рассказывают жителям о всех нюансах и особенностях предстоящих выборов.

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Всего в проекте участвуют 152 человека. На протяжении трех недель, вплоть до дня голосования, 114 из них обойдут дома и квартиры, чтобы успеть максимально пообщаться с максимальным количеством людей. Информаторы прошли специальную подготовку: юристы, психологи и опытные коллеги из территориальной избирательной комиссии Лобни в течение месяца обучали их всем необходимым навыкам.

Визуально информаторов легко отличить благодаря яркой одежде с логотипом кампании, фирменным сумкам и бейджам с фотографией и фамилией. Они подробно расскажут жителям о способах голосования, включая возможность дистанционного участия, помогут уточнить данные в списках избирателей и ответят на все вопросы.

Работа информаторов будет организована как в будние дни с 17:00 до 20:00, так и в выходные с 11:00 до 14:00. Для тех, кто не сможет лично встретиться, на дверной ручке будет оставлена специальная табличка с информацией о выборах.

Проект для Лобни новый, поскольку ранее приглашения и информация о выборах распространялись через почтовые ящики. В этот раз организаторы решили сделать акцент на личном общении, чтобы максимально повысить информированность и вовлеченность избирателей.

Лобня Выборы президента РФ
19 февраля 2024, 22:44
Ремонт фасада дома культуры в Солнечногорске завершили на 95%
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Ремонт фасада дома культуры «Поварово» в Солнечногорске близится к завершению. Работы уже выполнены на 95%.

По словам строительного подрядчика Ивана Кузнецова, перед тем, как переходить к капитальному ремонту помещений, необходимо завершить ремонт фасада.

«После замены окон нужно произвести выравнивание стен. Сейчас мы уже можем это делать. На втором этаже протекают потолки. На весну и лето у нас запланирован ремонт кровли. И только после этого перейдем на ремонт внутренних помещений», - рассказал Кузнецов.

На этой неделе рабочие приступят к покраске здания, а 12 старых деревянных окон уже заменили на пластиковые.

Полностью завершить капремонт здания, построенного в 1957 году, планируют в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Солнечногорск Ремонтные работы
19 февраля 2024, 22:29
Более 200 человек поучаствовали в зимнем празднике на стадионе «Текстильщик» в Волоколамске
Телеканал «360»
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В этом году традиционный зимний праздник «Волоколамская зима» собрал более 200 участников. Мероприятие прошло на стадионе «Текстильщик» в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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В состязаниях приняли участие не только волоколамцы, но и спортсмены из соседних округов. В программу праздника вошли лыжные гонки, хоккейный матч, дартс, шуточный бокс, катание на ватрушках, соревнования по жиму гири и веселые старты.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул в национальном проекте „Демография“, что занимающихся спортом с каждым годом должно быть все больше и больше. И на сегодня мы здесь видим - и любителей и спортсменов настоящих, кто вкладывает все силы в занятия спортом», - сказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Марина Марнова.

Участники «Волоколамской зимы» также написали «Письма защитникам». Поздравления и пожелания с Днем защитника Отечества уже на следующей неделе будут отправлены нашим военнослужащим вместе с гуманитарной помощью.

Спортсмены Волоколамск
19 февраля 2024, 22:26
Готовность строящейся школы вблизи деревни Сабурово в Красногорске оценили в 65%
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Строительство школы вблизи деревни Сабурово завершено на 65%. После окончания всех работ новое здание сможет принять 825 учеников.

По словам начальника строительного участка Алексея Табачкова, сейчас идут работы по устройству вентилируемого фасада здания, прокладке внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения.

Рабочие уже приступили к черновой и чистовой отделке будущих классов.

Строительство школы проводится в рамках национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

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Красногорск Школы Ремонтные работы
19 февраля 2024, 22:12
Свыше 230 участников собрала «Ашитковская лыжня — 2024» в Воскресенске
Телеканал «360»
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В Воскресенске прошло знаковое спортивное событие — «Ашитковская лыжня — 2024», которое в этом году собрало более 230 участников со всего Подмосковья. Лыжные гонки, уже ставшие традиционными, в двенадцатый раз объединили как опытных спортсменов, так и любителей зимних видов спорта.

Организаторы подготовили для участников не только качественные трассы в живописном лесу, но и теплый прием с полевой кухней и горячим чаем, что было особенно актуально в морозную погоду.

Особенностью этого года стало то, что многие участники, как взрослые, так и дети, впервые вышли на трассу «Ашитковской лыжни». Среди новичков были воспитанники тренера по лыжным гонкам Марины Воробьевой, которая не только привезла своих подопечных, но и сама приняла участие в забеге на дистанцию в 3,5 километра Традиционно на церемонии награждения были отмечены не только победители и призеры соревнований, но и участники, выделяющиеся особыми достижениями. Особое внимание было уделено династии Беляевых-Кузнецовых - семье из 10 человек, которая уже десятый год подряд принимает участие в «Ашитковской лыжне», став неизменным и ярким участником этих гонок.

Представители администрации и совета депутатов городского округа Воскресенск поздравили всех участников и победителей, подчеркнув значимость мероприятия для развития спорта и здорового образа жизни среди жителей региона. «Ашитковская лыжня» продолжает оставаться одним из самых ожидаемых и любимых спортивных событий Подмосковья, объединяя вокруг себя любителей зимнего спорта всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали лыжню. Новое место для катания уже оценили любители активного отдыха.

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Спортсмены Дети Воскресенск

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