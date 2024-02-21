21 февраля 2024, 10:21

«Предвестника плохой погоды» заметили жители Подмосковья

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Жители Московской области могли наблюдать в ночь на 21 февраля лунное гало. Оно является предвестником ухудшения погоды. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, гало всегда является предвестником ухудшения погоды.

«То есть перед теплым фронтом идут облака сначала верхнего яруса, среднего, и далее нижнего», - отметил он.

Облака верхнего яруса состоят из кристаллов льда, так как находятся на высоте от шести до 10 тысяч метров. Синоптик пояснил, что именно они создают иллюзию рассеивания лунного света. В свою очередь он отображается в виде гало и некоторых других оптических явлений.

На столицу надвигается теплый фронт. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в среду, 21 января, столбик термометра в Москве превысит климатическую норму.

Погода
21 февраля 2024, 11:18
Стеллаж для обмена книгами установили в МФЦ в Реутове
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Посетители и работники МФЦ Реутова могут обмениваться книгами с помощью специального стеллажа для буккроссинга. Любой желающий может оставить прочитанную книгу, а взамен взять любую понравившуюся, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Приобщиться к модному течению по книгообмену может любой желающий. Для этого необходимо пересмотреть домашние книжные полки, собрать все, что больше не планируется перечитываться, и отправиться в МФЦ», - пояснил директор МФЦ городского округа Реутов Виктор Митрохин.

Стеллаж установили в МФЦ по адресу: Реутов, улица Победы, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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Книги Реутов МФЦ Литература
21 февраля 2024, 11:07
Жителей Подмосковья призвали поддержать фермерское хозяйство «Шульгино» на всероссийском конкурсе
Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Фермерское хозяйство «Шульгино» из городского округа Волоколамск участвует в национальном органическом конкурсе. Предприятие борется за победу в номинации «Народный органический бренд», и жители Подмосковья могут поддержать его своим голосом.

Голосование проходит с 20 февраля по 21 марта на сайте Роскачества.

«Номинация „Народный органический бренд“ представлена 23 производителями из 19 регионов России. Важно поддержать нашего подмосковного представителя - это органическое многопрофильное фермерское хозяйство, которое разводит крупный рогатый скот, производит экологически чистое молоко, а также выращивает зерновые, семечковые, бахчевые и косточковые культуры, овощи», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Награждение победителей состоится 12 апреля на выставке «Россия».

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Роскачество Сельское хозяйство Волоколамск конкурсы
21 февраля 2024, 11:06
Ансамбль народного танца из Лобни стал лауреатом всероссийского фестиваля искусств
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Творческие люди» прошел в городе Кимры Тверской области. Ансамбль народного танца «Лыченица» из Лобни стал лауреатом I степени.

Ансамбль народного танца «Лыченица» из дома культуры «Красная поляна» в Лобне получил сразу три награды фестиваля. Так, коллектив отметили как лауреата I степени, а также специальными дипломами «Наследие Руси» за сохранение традиций народного танца.

Фестиваль в Кимрах организован арт-объединением «Творческие люди» при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он создан для поддержки талантливых творческих коллективов и исполнителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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Лобня Фестивали
21 февраля 2024, 11:06
Спортсмены из Лобни выиграли 6 медалей на межмуниципальных соревнованиях по дзюдо
Медиасток.рф
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Около 300 спортсменов выступили на открытых межмуниципальных соревнованиях «Спартак-дзюдо». Воспитанники клуба «Брандком-Мастерс» выиграли на турнире золотую, серебряную и четыре бронзовых медали.

Состязания проходили среди юношей в возрасте от 11 до 13 лет в 20 весовых категориях. Представитель Лобни Андрей Харлов занял 1-е место, вторым стал Егор Серебрянников, а бронзовые медали получили Матвей Курносенков, Лаврентий Алексанян, Иван Шамо и Артур Аракелян.

Напомним, гимнастки из Лобни также победили на соревнованиях «Надежды России» в Казани. Коллектив «Ника» стал чемпионом среди девушек в возрастной категории 12-14 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии футбольного манежа и ФОКа с искусственным льдом в Домодедове.

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Спортсмены Лобня

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