«Предвестника плохой погоды» заметили жители Подмосковья

По его словам, гало всегда является предвестником ухудшения погоды.

«То есть перед теплым фронтом идут облака сначала верхнего яруса, среднего, и далее нижнего», - отметил он.

Облака верхнего яруса состоят из кристаллов льда, так как находятся на высоте от шести до 10 тысяч метров. Синоптик пояснил, что именно они создают иллюзию рассеивания лунного света. В свою очередь он отображается в виде гало и некоторых других оптических явлений.

На столицу надвигается теплый фронт. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в среду, 21 января, столбик термометра в Москве превысит климатическую норму.