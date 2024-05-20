Предварительное голосование «Единой России» началось в Воскресенске

В городском округе 8 сентября состоятся выборы депутатов в окружной Совет депутатов. На данный момент на предварительное голосование зарегистрировано 78 кандидатов из городского округа Воскресенск, включая волонтеров, общественных деятелей, а также представителей образования и культуры.

Голосование будет проходить в электронном формате для обеспечения его прозрачности и безопасности. Регистрация избирателей осуществляется через портал Госуслуги, с авторизацией через подтвержденную учетную запись Единой системы идентификации и аутентификации, что обеспечивает максимальную прозрачность процесса. Система успешно прошла проверку на безопасность.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин отметил, что участие в предварительном голосовании стало обязательным для кандидатов, желающих представлять партию на выборах. В этом году также внесены нововведения, требующие от кандидатов быть сторонниками или членами «Единой России». Однако в целом процедура остается максимально открытой и прозрачной.

Напомним, что процедура предварительного голосования продлится с 20 по 26 мая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В Воскресенске началось предварительное голосование от партии «Единая Россия», которое традиционно проводится на сайте pg.er.ru.

Кандидаты от партии будут определены на основе результатов предварительного голосования, в котором могут принять участие зарегистрированные избиратели.