Предупреждающие знаки отремонтировали на 12 дорогах Подмосковья
Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные или отсутствующие дорожные знаки на 12 трассах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Знаки привели в порядок в разных городских округах. Например, в Воскресенске работы выполнили на улице Лопатинской, в Жуковском - на улице Горького, а в Королеве - на Кирова.
Обследование дорожной сети проводится сотрудниками «Мосавтодора» каждую неделю. Если обнаружены сломанные или выцветшие предупреждающие знаки, их быстро меняют. Повышенное внимание также уделяется светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, и линиям освещения.
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