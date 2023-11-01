Представительницы туристического бизнеса Подмосковья примут участие в образовательном курсе
Минэкономразвития России запустило образовательный трек по созданию и развитию туристического бизнеса. Участвовать в программе планируют уже более тысячи представительниц бизнеса, 38 из которых — из Подмосковья.
«Туристическая отрасль сегодня активно развивается: особое внимание уделяется внутреннему туризму, обновляется инфраструктура, создаются новые туристические маршруты. Для компаний, работающих в этой сфере, действует отдельный национальный проект», - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Программа «Мама предприниматель» дает возможность участницам снизить издержки и риски очевидных ошибок на самом старте бизнеса.
«В Подмосковье активно развивается женское предпринимательство - бизнес-леди региона возглавляют различные компании, в том числе работающие в туристической сфере», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Главным призом интенсива станет возможность открыть франшизу турагентства «Слетать.ру». Также лучшие участницы получат денежные призы.
Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.
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