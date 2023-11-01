01 ноября 2023, 16:21

Представительницы туристического бизнеса Подмосковья примут участие в образовательном курсе

Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
Читайте нас в: Google Новости

Минэкономразвития России запустило образовательный трек по созданию и развитию туристического бизнеса. Участвовать в программе планируют уже более тысячи представительниц бизнеса, 38 из которых — из Подмосковья.

«Туристическая отрасль сегодня активно развивается: особое внимание уделяется внутреннему туризму, обновляется инфраструктура, создаются новые туристические маршруты. Для компаний, работающих в этой сфере, действует отдельный национальный проект», - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа «Мама предприниматель» дает возможность участницам снизить издержки и риски очевидных ошибок на самом старте бизнеса.

«В Подмосковье активно развивается женское предпринимательство - бизнес-леди региона возглавляют различные компании, в том числе работающие в туристической сфере», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Главным призом интенсива станет возможность открыть франшизу турагентства «Слетать.ру». Также лучшие участницы получат денежные призы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции
01 ноября 2023, 17:26
Школьникам в Долгопрудном рассказали о деятельности омбудсмена по правам человека
Фотограф Мухаммад Ашуров
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Московской области встретился со школьниками в Долгопрудном. Ребятам рассказали о правах и обязанностях гражданина, а также о деятельности омбудсмена.

«Мы приводим примеры из нашей практики, потому что бывают разные ситуации. Не всегда подтверждается нарушение прав, иногда у человека складывается такое мнение из-за недостатка знания законов», - отметила омбудсмен Ирина Фаевская.

После встречи ребята посмотрели спектакль «Василий Теркин» в театре «Школа драматического искусства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Долгопрудный
01 ноября 2023, 17:25
Более 600 жителей Подмосковья прошли бесплатное IT-обучение по нацпроекту с начала года
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Обучение в сфере информационных технологий в рамках национального проекта «Демография» прошли более 600 человек в этом году. Данные сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Чаще всего обучение в сфере IT выбирали для себя женщины с детьми дошкольного возраста. Они активно изучали программы интернет-маркетинга.

Заявку на обучение можно подать на портале «Работа в России». Курсы бесплатные и проводятся для отдельных категорий жителей. Направление можно выбрать любое. Это отличная возможность получить новую профессию, улучшить свои навыки и достойно выйти на современный рынок труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о пользе цифровизации госуслуг. По его словам, это позволило сократить число визитов в МФЦ региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Нацпроекты
01 ноября 2023, 17:16
Новые очистные сооружения запустят на улице генерала Вотинцева в Кубинке-10
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Одинцовский округ постепенно принимает военные городки на свой баланс и помогает решать жителям актуальные вопросы. Так, в городке Кубинка-10 вскоре запустят новые очистные сооружения, а также внесут дома в программу капитального ремонта.

Решение острых вопросов по благоустройству военных городков в Кубинке обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. Основные трудности связаны с тем, что еще не все имущество находится на балансе округа. Процесс передачи жилых домов и инфраструктуры в муниципальную собственность продолжается.

«Обычно запаздывает земля, но и здесь у нас есть определенные прорывы. Мы многое уже оформили. Как только это происходит, то мы уже можем планировать бюджет округа и Московской области на развитие инфраструктуры», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Особое внимание на совещании уделили благоустройству Кубинки-10. На территории городка должны запустить новые очистные сооружения, которые уже построили, но пока не передали на баланс муниципалитета. Также в ближайшее время составят список домов, которые войдут в областную программу капитального ремонта.

Помимо этого, обсудили ремонт дома культуры на улице генерала Вотинцева, снос ветхих строений, содержание дорог и обустройство уличного освещения. Глава округа отметил, что переданные Министерством обороны объекты поэтапно включат в региональную программу «Светлый город».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разработать бесплатную систему безопасности в случаях утечки газа в жилых домах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Благоустройство
01 ноября 2023, 17:15
Тренинг по управлению социальными проектами пройдет для предпринимателей Подмосковья 7 ноября
Мининвест МО
Читайте нас в: Google Новости
Тренинг по руководству социальными проектами пройдет для предпринимателей Подмосковья 7 ноября. Его организует центр «Мой Бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, с докладами выступят бизнес-тренеры Александр Беляев и Денис Матис. Они расскажут о том, как получить новых партнеров и клиентом с помощью нацпроектов, оценить риски и улучшить результаты проектов.

Зарегистрироваться на тренинг можно по ссылке. Участие бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области

Новости по теме