Представительницы туристического бизнеса Подмосковья примут участие в образовательном курсе

Школьникам в Долгопрудном рассказали о деятельности омбудсмена по правам человека

Сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека Московской области встретился со школьниками в Долгопрудном. Ребятам рассказали о правах и обязанностях гражданина, а также о деятельности омбудсмена.

«Мы приводим примеры из нашей практики, потому что бывают разные ситуации. Не всегда подтверждается нарушение прав, иногда у человека складывается такое мнение из-за недостатка знания законов», - отметила омбудсмен Ирина Фаевская.

После встречи ребята посмотрели спектакль «Василий Теркин» в театре «Школа драматического искусства».

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