19 апреля 2024, 21:34

Представители власти выслушали обращения от жителей в Истре

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Встреча с жителями и трудовыми коллективами с заместителями главы и депутатами Совета депутатов прошла в Истре. На этой неделе ее провели в рамках объезда территорий.

Жители задавали вопросы по содержанию территорий после зимы, наведению чистоты и порядка, участию в общеобластном субботнике 27 апреля, определению мест для уборки. Интересовались проведением ямочного ремонта, дополнительным освещением улиц, удалением сухостойных деревьев и кустарников.

Встречи с жителями продолжатся. С графиком объездов можно ознакомиться у сотрудников территориальных отделов администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парков в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Представители власти напомнили людям, что в регионе объявлен противопожарный режим и сжигание мусора и старой листвы не допускается. Нарушение правил противопожарной безопасности может повлечь административную или уголовную ответственность.

Благоустройство Истра
19 апреля 2024, 21:49
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Лобне
Медиасток.рф
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В Лобне состоялась очередная торжественная церемония вручения первых паспортов. Еще девять ребят получили первый документ из рук главы муниципалитета Анны Кротовой.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале , что очень рада, что смогла лично поздравить школьников с этим праздничным событием.

«Поздравляю всех ребят, которые сегодня официально получили очень важный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. У вас впереди целая жизнь, желаю вам успеха и счастья! Не забывайте, что в вашем родном городе вас всегда ждут и любят», - отметила глава.

В городском округе, по достижению 14 лет, каждому предлагают на выбор получить паспорт в МФЦ или отметить этот день более торжественно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Лобня Школьники
19 апреля 2024, 21:47
Семинар по юрпомощи участникам СВО прошел в Подмосковье
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Семинар по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО провели в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки». В мероприятии приняли участие представители регионального аппарата Уполномоченного по правам человека, правового управления губернатора Подмосковья, адвокаты и нотариусы Московской области и другие представители организаций и ведомств.

По словам руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольги Ермаковой, в фонд обращаются военнослужащие СВО за положенными выплатами.

«Очень приятно, что в ходе бурного обсуждения вопросов, с которыми к нам обращаются участники и ветераны СВО, семьи погибших, были найдены пути решения. Ребята приходят к нам за помощью в получении выплат, статуса ветерана боевых действий, в установлении военной травмы», - рассказала Ермакова.

Специалисты Адвокатской палаты и Ассоциации юристов России по Московской области, которые работают в 26 центрах городских округов региона, приняли уже более 350 обращений от военнослужащих СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выплаты в России Ветераны Семья Военные
19 апреля 2024, 21:34
Родители учеников проверили еду в школьных столовых в Истре
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В городском округе Истра, во всех образовательных учреждениях и дошкольных отделениях, продолжается проект «Родительский контроль». Он предоставляет родителям возможность оценить качество и разнообразие блюд школьного меню.

Недавно акция прошла в детской школе искусств. В ней приняли участие родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Они остались довольны качеством блюд и чистотой в обеденном зале.

Стоит отметить, что все предложения, пожелания и замечания родителям предлагают оставить в специальном журнале. Принять участие в проекте может каждый желающий, уточнить все организационные моменты по участию в «Родительском контроле» можно в своей школе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Еда Истра
19 апреля 2024, 21:34
Детский сад № 46 в поселке Глебовский отремонтируют к июлю
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Детский сад построили в 1987 году и требует серьезной перезагрузки. О проблеме жители говорили на «выездных администрациях» прошлого года. Вопрос был взят в проработку и в ходе реализации госпрограммы комплексно обновляется.

Кроме этого, за счет перепланировки внутренних помещений увеличат количество групп. Завершение капитального ремонта дошкольного учреждения запланировано на июль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств. До конца года в регионе обновят 12 таких объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На данный момент практически полностью завершены демонтажные работы, специалисты меняют кровельное покрытие и делают стяжку пола. По итогу в здании полностью заменят все инженерные системы, обустроят пищеблок, утеплят фасад и проведут благоустройство территории.

Истра Детские сады Ремонтные работы

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