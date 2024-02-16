Представители УИК в Солнечногорске расскажут жителям о выборах президента России

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Жители округа смогут узнать представителей участковой избирательной комиссии по специальному удостоверению, а также бело-синим курткам и сумкам с официальной символикой.

«Во время визитов работники избиркомов вручат собственникам листовки с информацией о способах и пунктах голосования», - рассказал председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Солнечногорск Сергей Митряшин.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг.

В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44.

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