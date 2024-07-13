Представители «Точки притяжения» провели встречу с молодежью Мытищ

Собравшимся рассказали, как поучаствовать в федеральных программах и получить грант на продвижение своих проектов. Предприниматель, фотограф, блогер и участник проекта «Точки притяжения» Алена Смоляк поделилась с ребятами личным опытом.

Важность таких встреч отметил и куратор проекта Сергей Исаев. По его словам, подобные мероприятия помогают молодым людям найти способы для воплощения своих идей и проектов.

«Подобных встреч запланировано порядка 20 по всему региону. Мы надеемся, что они будут полезны для слушателей и помогут им достичь своих целей», - сообщил Сергей Исаев.

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