Представители «Спартака» Романцев и Дасаев оценили новый стадион в Наро-Фоминске

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Стадион носит имя советского футболиста Анатолия Крутикова, который не только играл за «Спартак», но был и тренером клуба.

«Но самое главное, Анатолий Крутиков - пример для каждого мальчишки, начинающего футболиста» - отметил Романцев.

На стадионе можно играть не только в футбол, но и в регби, а также заниматься легкой атлетикой. Помимо поля с искусственным покрытием стадион может похвастаться универсальной спортплощадкой, ямой для прыжков в длину, круговыми и прямыми беговыми дорожками.

Матч между «Спартаком» и «Нарой» завершился со счетом 5:1 в пользу красно-белых. После встречи болельщики обступили Рината Дасаева. Он восхитился покрытием стадиона и его возможностями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов. Они должны распахнуть свои двери перед посетителями до конца года.

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