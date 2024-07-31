Представители служб ЖКХ Лобни выступят с докладами на форуме 2 августа
В городском округе Лобня пройдет форум «Управдом», на котором с докладами выступят представители коммунальных служб города. Мероприятие пройдет 2 августа в здании администрации Лобни.
На форуме «Управдом» участники обсудят темы, касающиеся сферы жилищно-коммунального хозяйства. Центральным вопросом мероприятия станет передача управляющим компаниям во временное управление многоквартирных домов. Представители коммунальных служб доложат о готовности города к осенне-зимнему периоду и ответят на вопросы присутствующих.
Форум пройдет 2 августа в 17:00 в здании администрации по улице Ленина, дом 21. Зарегистрироваться на мероприятие можно по телефону: 8 (925) 114-90-34.
Напомним, форум «Управдом» организуют в Лобне регулярно, в прошлый раз его проводили весной 2024 года.
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