26 ноября 2023, 13:29

Представители сборной России провели мастер-класс по самбо в Реутове

Телеканал «360»
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Российский спортивный проект «Zа самбо» продолжают реализовывать в Реутове. Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Владимира Невзорова прошел мастер-класс от членов сборной команды России по самбо. Организаторами мероприятия выступили представители «Единой России».

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области продолжается строительство новых спортивных объектов.

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Член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Антон Ермаков подчеркнул, что физическая культура играет важную роль в воспитании подрастающего поколения. Физические нагрузки помогают организовать досуг с пользой для здоровья «В этом проявляется ценность физической культуры для личности и общества в целом, ее образовательное, воспитательное, оздоровительное и общекультурное значение», - указал Антон Ермаков.

Представители партии продолжают прикладывать все усилия, чтобы занятия национальным видом спорта были доступны для каждого. В рамках проекта по всей территории страны открываются залы и секции для занятий.

«Тогда еще не было столь замечательного зала и приходилось тренироваться на переоборудованной квартире, где в любом случае взращивали чемпионов. Через некоторое время построили этот зал и буквально в этот же год из нашей группы сразу же двое призеров России выросли. В настоящий момент этот зал ежегодно приносит от трех до пяти призеров мира и Европы», - рассказал мастер спорта Вадим Дедов.

Отметим, что цель проекта «Zа самбо» - развитие и популяризация единоборства как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.

Реутов
26 ноября 2023, 12:56
Мастер-класс по приготовлению пиццы для детей участников СВО прошел в Котельниках
Телеканал «360»
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Мастер-класс по приготовлению пиццы по случаю Дня матери прошел в Котельниках. Во время мероприятия дети участников СВО подготовили для своих мам вкусный подарок своими руками.

Руководил этим важным процессом глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин. Для соблюдения всех правил участникам выдали халаты и шапочки.

«У нас тут все ингредиенты есть - смотрите - колбаса тут, да? Сыр? Вот он рядом у тебя, вот сыр - тебе нужен?» - обратился к детям Сергей Жигалкин.

Каждому ребенку выдали подготовленную основу для пиццы, а дальше он самостоятельно решал, какие ингредиенты и в каком количестве использовать, чтобы получилась самая вкусная пицца для самая дорогого в мире человека.

«Сегодня мы провели здесь прекрасный день, приуроченный к празднику - Дню матери, дети приготовили одну из лучших пицц, которые могут быть. На самом деле прекрасная атмосфера, прекрасные аниматоры, мы отдохнули, мы насладились обществом, пообщались такие же жены, такие же мамы. Поделились какими-то свои переживаниями, радостью», - рассказала мама участницы мастер-класса Оксана Сапралиева.

Сами мамы не остались в стороне, они активно помогали детям. Пока готовилась пицца родители обсудили за круглым с главой Котельников наболевшие вопросы. Один из них - наличие второй смены в школе.

«Начинаем строить воспитательно-образовательный комплекс. И сад на 350 и школа на 2,1 тысячи - это уже будет один ВОК на 2,5 тысячи. Другой вызов стоял - выкуп гаражей. Несмотря на то, что все хотят школу, своя рубашка она всегда ближе. Пришлось более 50 гаражей выкупить у собственников. Непростая задача была, чтобы освободить территорию. Вы видите, гаражей уже нет», - рассказал Сергей Жигалкин.

Также глава городского округа Котельники вручил всем женщинам цветы и поздравил с Днем матери.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Котельники
26 ноября 2023, 12:25
Заключительный этап «Лиги Лидера» завершился в Воскресенске
Телеканал «360»
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Заключительный этап ежегодных соревнований «Лига Лидера» состоялся в Воскресенске. Представители клуба инвалидов стреляли из электронного оружия и пытались поразить как можно больше мишеней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты.

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Соревнования «Лиги Лидера» включают в себя 12 различных дисциплин и проходят на протяжении всего года. Стрельба из электронного оружия стала финальным этапом, который в итоге определит лучших спортсменов клуба среди мужчин и женщин.

«Я надеюсь, что соревнования для вас мы сделали интересными. В следующем году также пройдут соревнования при поддержке администрации, которая оказывает помощь, и уже известно, что она будет продолжаться. В этом году нас ждет сюрприз в виде дополнительного спортивного инвентаря, договоренность такая уже есть. Будет и новая винтовка, и новая штанга, и тренажеры, поэтому все, что мы делаем, мы делаем во благо города», - обратился к участникам соревнований директор Спортивного клуба «Лидер» Алексей Кузнецов.

Заместитель главы администрации городского округа Воскресенск Ксения Архипова поблагодарила участников соревнований и подчеркнула, что инвалидам будут продолжать оказывать помощь.

«Хочу поблагодарить вас всех за участие, поблагодарить клуб „Лидер“ за то, что проводятся такие соревнования на постоянной основе, за поддержание спорта. Конечно, мы со своей стороны всячески помогали и будем помогать», - указала Ксения Архипова.

Константин Тананин находится в шаге от кубка «Лиги Лидера»: перед последним этапом занимает второе место в общем зачете. Настольный теннис и пионербол запомнились ему больше всего, но главное, чему учат соревнования, - это идти вперед и не сдаваться.

«Поддержание формы, общение, как я уже говорил, и мотивация, к чему-то стремиться, стремление», - подчеркнул Константин Тананин.

За 90 секунд спортсменам нужно было поразить пять мишеней. Свою меткость они проявляли в двух дисциплинах - пистолет и автомат. Гостья из Егорьевска Людмила Евгеньевна выбила 80 баллов из 100 возможных.

«Лига Лидера» мотивирует активно участвовать в жизни клуба и совершенствовать свои спортивные навыки. Ведь спорт - это вечный азарт, адреналин и море положительных эмоций, которые помогают даже в самых сложных ситуациях не опускать руки.

«Я догоняю, стараюсь догнать, потому что не во всех соревнованиях получается участвовать, но хочется победить, я стараюсь, тренируюсь», - рассказала участница «Лиги Лидера» Виктория Пронина.

Отметим, что подведение итогов «Лиги Лидера» состоится 22 декабря.

Инвалиды Воскресенск
25 ноября 2023, 23:54
Двух провалившихся под лед рыбаков спасли в Подмосковье
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли из ледяного плена двух рыбаков. Мужчин обнаружили во время патрулирования акватории Иваньковского водохранилища.

Заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что во время выполнения профилактического рейда на водоеме сотрудники заметили в 500 метрах от острова Зеленый двух мужчин, которые находились на льду и подавали сигналы о помощи. Они махали руками и пытались привлечь внимание.

Как оказалось, рыбаки искали место для подледного лова, но неожиданно услышали треск и через мгновение лед провалился у них под ногами. Рыболовное снаряжение при этом сразу пошло ко дну.

Один из мужчин смог лечь на поверхность льда и отползти от опасного места, однако второму повезло меньше - его одежда намокла. Они самостоятельно выбрались на льдину, но не стали продолжать движение в сторону берега, поскольку побоялись вновь оказаться в воде. Однако на помощь пришли спасатели, которые оказались неподалеку от места происшествия.

«Работники противопожарно-спасательной службы взяли рыбаков на борт катера, доставили на сушу и напомнили любителям рыбной ловли правила безопасного поведения на водоёмах в осенне-зимний период», - подытожил Александр Проценко.

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Спасатели
25 ноября 2023, 23:30
Концертная программа ко Дню матери прошла в ГДК «Созвездие» в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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День матери отметили на нескольких площадках в Наро-Фоминске. Одной из них стал городской дворец культуры «Созвездие».

Яркую концертную программу для мам подготовили ребята из творческих коллективов ГДК «Созвездие». Среди зрителей - мать троих дочерей Гульнара Омарова, средняя из которых является участницей ансамбля «Нотные бусинки».

«Мама - это основа жизни, мама подарила жизнь детям. Мама - несет ответственность за здоровье детей, за их комфорт, образование», - подчеркнула Гульнара Омарова.

Отметим, что День матери появился относительно недавно. Он был установлен указом президента России в 1998 году. Этот день полюбился в народе и теперь последнее воскресенье ноября ассоциируется с Днем матери.

«Наверное, очень важно на протяжении всей жизни человека быть с матерью, ощущать себя мамой. Это большое и доброе дело. Но это не только счастье быть матерью, но и большой труд», - указал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

В ходе мероприятия отдельно поблагодарили матерей военнослужащих, которые сейчас защищают Родину в зоне СВО. Цветы и памятные подарки им вручил Роман Шамнэ, а также председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.

«И наши ребята, кто сейчас воюют, воюют в том числе и за то, чтобы вы, дорогие женщины, матери, назывались мамой, а не „родитель № 1“ и „родитель № 2“», - подчеркнул Геннадий Пензов.

Концерт в ГДК «Созвездие» далеко не единственное мероприятие, посвященное Дню матери. Творческие подарки «самым главным людям» преподнесут в эти дни и на других площадках Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Московская область Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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Наро-Фоминск

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