Представители Подольского колледжа выступят на всемирном фестивале молодежи

Фестиваль объединит 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки и других сфер. Подольский колледж будут представлять три человека: координатор волонтерского движения Анастасия Гущина, координатор Российских студенческих отрядов Елизавета Акимова и ответственная за сопровождение обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ Яна Гусева.

«Это замечательная возможность набраться опыта у зарубежных коллег и просто продуктивно провести время с интересными людьми», - поделилась Гусева.

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