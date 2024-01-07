Представители Подмосковья завоевали 4 медали на соревнованиях по конькобежному спорту

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в регион на новогодние праздники.

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Юные спортсмены в возрасте от девяти до 13 лет вышли на лед конькобежного центра «Коломна». Среди участников представители Москвы, Санкт-Петербурга, а также Нижегородской, Тверской и других областей.

Екатерина Лобышева подчеркнула, что организаторы приложили все усилия, чтобы устроить для детей настоящий праздник спорта. Ни один из участников не уехал с пустыми руками - кажому ребенку вручили персональный сувенир.

«Лед в Конькобежном центре „Коломна“ был по-настоящему скользким. Это было мероприятие для наших будущих чемпионов! Для их мотивации продолжать заниматься конькобежным спортом!» - указала Екатерина Лобышева.

Сборную Подмосковья представляли 35 спортсменов в возрастных группах 9-11 и 12-13 лет. Они завоевали четыре медали - одну серебряную и три бронзовые. При этом во время выступления спортсменов было установлено 315 персональных рекордов.