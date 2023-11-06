Представители Подмосковья завоевали 18 медалей на Кубке России по спортивной борьбе

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Глава Наро-Фоминского городского округа, вице-президент Федерации грэпплинга России Роман Шамнэ отдельно подчеркнул, что по результатам соревнований будет сформирована сборная России.

«Уверен, что в ее составе окажутся представители Подмосковья», - добавил Роман Шамнэ.

​Он также поблагодарил организаторов соревнований и Федерацию грэпплинга России за поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Обладателем кубка страны в весовой категории до 77 килограммов стал Андрей Карузин из городского округа Лыткарино. Таким образом он завоевал право представлять национальную сборную на чемпионате Европы. Также два третьих места в активе борца из Подольска Халималава Базихова. Он выступал в весе до 130 килограммов.

​Одну серебряную и одну бронзовую награду в женской весовой категории до 64 килограммов выиграла Ирина Чернышова, проживающая в городском округе Люберцы. В этой же категории бронзовых медалей удостоились Валерия Рахимова и Екатерина Яр из спортивного клуба «Самбист», расположенного в городе Лыткарино.

​Также медали и награды получили многие другие спортсмены, представлявшие Московскую область на соревнованиях.