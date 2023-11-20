Представители Подмосковья примут участие в молодежных Арктических Дельфийских играх

Состязания проведут по 10 академическим, народным и современным номинациям, с учетом особенностей самобытной и богатой культуры арктического региона. По результатам игр члены жюри выберут лучших участников и вручат им 28 комплектов медалей. Соревнования пройдут во второй раз.

Команда из 12 человек, включая студентов колледжей, преподавателей и концертмейстеров, представит Московскую область на играх. Их выступления пройдут в четырех номинациях: «Скрипка», «Народные инструменты», «Художественные ремесла» и «Кулинарное искусство».

Напомним, что на первых молодежных Арктических Дельфийских играх, которые состоялись в 2022 году, команде из Московской области удалось завоевать три медали - золото, серебро и бронзу в разных номинациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в Московской области. Он подчеркнул, что там проходят обучение дети, которые показали высокие результаты на олимпиадах и конкурсах.

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