Представители Подмосковья и Кубани поучаствовали в круглом столе на тему образования

«Одной из основных тем Круглого стола стала структура министерства и подчиненность организаций. Участники обсудили вопросы организации и координации работы образовательных учреждений в рамках системы Московской области, а также о взаимодействии с руководством регионального министерства образования», - уточнили в ведомстве.

На мероприятии обсудили оплату труда, формирование фонда оплаты труда в образовательных учреждениях, проекты в сфере образования, кадровый потенциал и другие вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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