29 июля 2024, 14:52

Представители подмосковного Минстроя ответили на вопросы жителей на личном приеме

Пресс-служба Минстроя МО
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Представители подмосковного Минстроя провели прием жителей 29 июля. Встреча прошла в очном и онлайн-формате.

Как рассказали в ведомстве, в мероприятии участвовал первый замглавы министерства Константин Лапин, а также сотрудники профильных управлений.

Жители смогли задать волнующие вопросы по поводу переселения из аварийных домов, получения жилищного сертификата и других тем. Всего специалисты рассмотрели девять обращений из Щелкова, Сергиева Посада, Орехово-Зуева и Одинцова.

Так, Наталье Егоровой из Орехово-Зуева сообщили, что дои № 3 по Кооперативной улице включили в программу переселения. Работы планируют провести в этом году.

«Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле», - отметили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство
29 июля 2024, 14:41
Новый футбольный стадион открыли в спорткомплексе «Горняк» в Воскресенске
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Благодаря госпрограмме «Спорт Подмосковья» в спортивном комплексе «Горняк» в Воскресенске открыли новый футбольный стадион. Инвестиции в строительство составили более 52 миллионов рублей.

Поле нового стадиона покрыто искусственной травой, а вся площадь освещена яркими прожекторами. Вместимость трибун составляет более 200 мест, там же установлены скамейки для запасных судей и игроков. Также для спортсменов оборудованы теплые раздевалки. По периметру футбольного поля расположены беговые дорожки - тренироваться здесь смогут и воскресенские легкоатлеты.

Средства на строительство стадиона выделили Московская область и городской округ Воскресенский: это свыше 52 миллионов рублей.

«Поздравляю всех любителей спорта и профессионалов с этим значимым событием. А нашим футболистам желаю красивых голов и громких побед, пусть новый стадион станет для этого добрым предвестником!» - отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
29 июля 2024, 14:38
Подмосковные школьники прошли в финал Всероссийского конкурса лекторов
Российское общество «Знание» / Министерство образования МО
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Определены финалисты номинации «Школьники» Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024. В число лучших вошли четыре представителя Московской области.

Всего в конкурсе участвовали 5,2 тысячи подростков из всех регионов России. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования региона, среди финалистов - Глеб Моисеев из Долгопрудного, Андрей Лезер из Черноголовки, Мария Александрова из Звездного Городка и Александр Чмаретков из Молокова.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил, что организаторы проанализировали свыше пяти тысяч заявок. Участники делились своим опытом и занимались разработками в сфере IT и робототехнике.

Теперь школьный финал состоится в МДЦ «Артек» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. Напомним, что до 15 августа идет заявочная кампания Знание.Лектор для взрослых и студентов. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Школьники конкурсы
29 июля 2024, 14:35
Ущерб от свалки в деревне Сапроново возместят по требованию Минэкологии
Фото Минэкологии МО.
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Суд удовлетворил иск Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного незаконной свалкой в деревне Сапроново Ленинского округа. Нарушителю придется выплатить 810 тысяч рублей.

«Владелец участка, зарегистрированный в Москве, не обеспечил контроль за своими землями, в результате чего там появилась незаконная свалка. Ущерб, нанесенный почвам, составил почти 810 тысяч рублей», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Суд вынес решение удовлетворить требования Минэкологии. Это уже третий процесс по делу о свалке в Сапронове. Два предыдущих иска о возмещении ущерба поданы и выиграны в отношении других собственников земли, допустивших незаконное размещение отходов. Общий ущерб превышает два миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Свалки Ленинский округ
29 июля 2024, 14:34
Второй международный форум ОЭЗ пройдет в Подмосковье 3 и 4 октября
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Второй международный форум особых экономических зон — 2024 пройдет в Дубне 3 и 4 октября. Мероприятия организованно при поддержке Минэкономразвития, Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Зампред правительства России Александр Новак отметил, что особые экономические зоны служат ключевым инструментом для развития территорий, привлечения инвестиций в приоритетные отрасли, создания очагов экономического роста и формирования отраслевых кластеров.

Он добавил, что международный форум, проходящий второй год подряд, станет важной площадкой для обсуждения перспектив взаимодействия российских и зарубежных ОЭЗ с управленческими командами инвестиционных площадок, производственными компаниями и инвесторами.

В 2024 году в Дубну пригласили коллег из стран БРИКС, Беларуси, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ для продолжения обмена опытом, налаживания взаимовыгодного партнерства и формирования новых кооперационных связей. Александр Новак выразил уверенность в том, что работа на форуме будет продуктивной и позволит реализовать больше совместных проектов.

В рамках форума планируются деловые встречи и переговоры с российскими и международными инвесторами для создания крепких деловых связей и реализации инвестиционных проектов. Также организуют диалоги между предпринимателями и представителями госструктур для обсуждения будущего отечественных особых экономических зон.

Подобные мероприятия помогают привлечь инвесторов в регион и создать дополнительные рабочие места для жителей Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции ОАЭ Поддержка предпринимателей в Московской области

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