Представители подмосковного Комлесхоза посадили деревья в рамках акции «Зеленая дубрава»
Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области приняли участие в акции по посадке деревьев «Зеленая дубрава». Мероприятие провели на территории научно-учебной базы «Чкаловская». Оно рассчитано на улучшение экологической обстановки в регионе.
Работники Комлесхоза приняли участие в акции по приглашению ректора Государственного университета по землеустройству Тимура Папаскири. Событие приурочено к 100-летию кафедры цифрового земледелия и ландшафтной архитектуры университета.
Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елена Доронина отдельно подчеркнула, что такие мероприятия объединяют людей разных возрастов.
«Очень греет чувство причастности делу, которое является нужным и важным», - подчеркнула Елена Доронина.
Она добавила, что подобные акции заряжают участвующих в них положительными эмоциями.
Во время проведения мероприятия студенты, ветераны и сотрудники университета совместно с представителями Комлесхоза посадили дубовый сквер.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков. Кроме того, в регионе продолжают предприниматься все необходимые меры по очистке лесов.
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