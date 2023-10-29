Представители подмосковного Комлесхоза посадили деревья в рамках акции «Зеленая дубрава»

Минэнерго Подмосковья приняло участие в выставке Heat&Electro Machinery 2023

Министерство энергетики Московской области приняло участие в Международной выставке теплоэнергетического, электрогенерирующего, компрессорного оборудования для промышленных предприятий Heat&Electro Machinery 2023. В ходе мероприятия представили весь спектр оборудования для энергосбережения промышленных предприятий и ЖКХ.

В выставке от Министерства энергетики принимал участие заместитель министра Евгений Гаврилов. Он смог ознакомиться с промышленным котельным оборудованием, горелками, трубопроводной и газовой арматурой, а также с другими экспонатами, представленными на мероприятии.

Кроме экспозиции деловая программа включала в себя заседания и конференции. На них гости смогли поделиться опытом.

Евгений Гаврилов отдельно подчеркнул, что Московская область уделяет большое внимание вопросам энергосбережения.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы на предприятиях и объектах ЖКХ внедрялись технологии, позволяющие повысить экологичность производства, экономить ресурсы. На выставке еще раз убедились в том, что такие технологии у нас в стране есть», - поделился Гаврилов.

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