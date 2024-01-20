20 января 2024, 16:16

Представители «Мособлпожспаса» предостерегли от катания со стихийных горок

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели патрулирование у снежных склонов на территории Московской области. Они предостерегли местных жителей и любителей активного отдыха от катания со стихийных горок, поскольку это занятие может представлять опасность для жизни и здоровья.

Как сообщил заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин, уже несколько месяцев работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят патрулирование территории Подмосковья, где расположены естественные снежные возвышенности, которые люди используют в качестве необорудованных горок.

«Работники подразделений рекомендовали не оставлять без присмотра ребенка в толпе на склоне и следить за тем, чтобы горка соответствовала мерам безопасности. Специалисты напомнили, что на склоне не должно быть ям, трамплинов, камней, деревьев, ограждений или бытового мусора, а сам спуск не должен выходить на железнодорожные пути, замерзшие водоемы или автомобильные дороги, где за пару секунд можно оказаться под колесами машины», - указал Игорь Сорокин.

Кроме того, спасатели напомнили, что стоит избегать скатывания с горок на корточках, ногах или животе, чтобы предотвратить несчастные случаи. Игорь Сорокин добавил, что соблюдение этих простых правил позволит сделать катание со склонов безопасным и веселым для всех, включая детей.

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Спасатели
20 января 2024, 16:57
Новое сетевое предприятие общепита открылось в Пушкино
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Новый объект сети предприятий быстрого питания «Ростикс» открылся на территории городского округа Пушкинский в микрорайоне Дзержинец, 16А. Зал для обслуживания посетителей рассчитан на 64 посадочных места, а его площадь превысила 132 квадратных метра.

Сейчас гости точки общественного питания могут попробовать разнообразные блюда из натуральных ингредиентов. В здании царит приятная атмосфера, а сотрудники стараются максимально быстро обслуживать клиентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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Питание Пушкино
20 января 2024, 16:40
Школы Лобни проверят на соответствие нормам температурного режима
Телеканал «360»
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Ежедневный мониторинг теплового режима продолжится во всех школах Лобни. Специалисты заявляют, что температура в классах не должна опускаться ниже 20 градусов.

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Недавно была проведена проверка на соответствие нормам в школе № 10 города Лобня. Вместе с директором и специалистами городской администрации проведены проверки подвала, классов, библиотеки и спортивного зала. Отклонений от нормы проверяющие не обнаружили. Все системы работают исправно, а температура в помещениях соответствует необходимым требованиям.

«Работа проводится на регулярной основе, мы совместно с директорами и родительской общественностью в еженедельном режиме проводим осмотр школ на предмет соблюдения температурного режима, собственно, в этой школе мы уже второй раз за неделю. Каких-то нареканий я не увидел. Все службы работают в штатном режиме», - рассказал заместитель главы Лобни Сергей Золотарев.

Школы Лобня
20 января 2024, 16:25
Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента начали в Лобне
Unsplash
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В Лобне открылись пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России. «Единая Россия» на съезде единогласно поддержала его кандидатуру.

Организованы штабы по сбору подписей, куда ежедневно приходят те, кто поддерживает Владимира Путина. В их числе сенаторы и депутаты Госдумы, деятели науки, культуры, спортсмены, военные и представители общественных и молодежных организаций.

«Я поддерживаю нашего президента, я этого не скрываю, говорю всегда и всем, что я - за нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это человек, который заставил Запад считаться с Россией. Это волевой, мощный, я считаю, что это лучший лидер мировой державы, который есть на данный момент в мире. И я его поддерживаю, и моя семья его поддерживает, поэтому, конечно же, я пришла поставить подпись», - сказала депутат совета депутатов г. о. Лобня Оксана Букина.

Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина продлится до конца января. Пункты работают ежедневно.

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Лобня Выборы президента РФ
20 января 2024, 16:07
Представители администрации Воскресенска встретились с жителями поселка имени Цюрупы
Телеканал «360»
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Глава муниципалитета Алексей Малкин провел выездную встречу с жителями поселка имени Цюрупы. Она состоялась в местном доме культуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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Участники задали вопросы специалистам профильных структур и руководителям управляющих компаний. На встречу приехал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

В рамках мероприятия также были затронуты вопросы благоустройства и социальной сферы. Жители обращались по теме очистки дорог от снега, уличного освещения, отопления, уборки, водоснабжения и медицинского обслуживания. Все обращения были зафиксированы и взяты в работу.

Благоустройство Воскресенск

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