Представители «Мособлпожспаса» предостерегли от катания со стихийных горок

Как сообщил заместитель начальника региональной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин, уже несколько месяцев работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проводят патрулирование территории Подмосковья, где расположены естественные снежные возвышенности, которые люди используют в качестве необорудованных горок.

«Работники подразделений рекомендовали не оставлять без присмотра ребенка в толпе на склоне и следить за тем, чтобы горка соответствовала мерам безопасности. Специалисты напомнили, что на склоне не должно быть ям, трамплинов, камней, деревьев, ограждений или бытового мусора, а сам спуск не должен выходить на железнодорожные пути, замерзшие водоемы или автомобильные дороги, где за пару секунд можно оказаться под колесами машины», - указал Игорь Сорокин.

Кроме того, спасатели напомнили, что стоит избегать скатывания с горок на корточках, ногах или животе, чтобы предотвратить несчастные случаи. Игорь Сорокин добавил, что соблюдение этих простых правил позволит сделать катание со склонов безопасным и веселым для всех, включая детей.

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