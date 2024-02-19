Представители Минэкологии и прокуратуры потребовали снести незаконные постройки в деревне Никифоровское

Как подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, строения, возведенные гражданкой, могут представлять угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия населения, так как находятся в непосредственной близости от источника питьевого водоснабжения.

Помимо самовольного строительства, прокуратура выявила факт самозахвата гражданкой части соседнего земельного участка. Это привело к созданию единого ограждения и началу возведения новых объектов без соответствующих разрешений.

Прокуратура требует через суд изъять участок из незаконного использования, признать все капитальные постройки незаконными и обязать владелицу демонтировать их. Минэкологии Подмосковья поддерживает эти требования и намерено активно участвовать в судебном процессе, чтобы обеспечить соблюдение экологических норм и защитить интересы общества и окружающей среды.

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