12 марта 2024, 15:56

Представители МЧС Подмосковья сдали кровь для нужд лечебных учреждений

Главное управление МЧС России по Московской области
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Работники главного управления МЧС России по Московской области приняли участие в Дне донора. Мобильный комплекс для переливания крови установили на территории ПСЧ № 96.

Сотрудники спасательного ведомства регулярно участвуют в акциях по сдаче крови. Донорская кровь всегда требуется онкобольным, роженицам, новорожденным и другим пациентам.

«Ежегодно в донорской крови нуждаются около 1,5 миллиона россиян. Это значит, что в определенный момент донорская кровь может понадобиться практически каждому из нас», - отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Спасатели Здравоохранение
12 марта 2024, 15:51
Новый аппарат для рентгенов установили в поликлинике № 13 в Балашихе
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Цифровой рентген-аппарат начал работать в поликлинике № 13 в Балашихе. Он пришел на смену устаревшей аналоговой технике.

Новое оборудование работает быстрее и эффективнее.

«За шестичасовую рабочую смену на новой технике смогут проводить 24 исследования. Кроме того, на аппарате можно визуализировать мелкие структуры и регулировать процесс просмотра. Для работы на нем больше не надо проявлять пленки», - рассказала заведующая рентгенологическим отделением Балашихинской больницы Лариса Крехова.

Записаться на исследование можно онлайн через единую медицинскую информационно-аналитическую систему или по направлению врача. Процедуру сделают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

Рентген-кабинет поликлиники № 13 находится по адресу: улица Керамическая, 2/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Поликлиники Балашиха
12 марта 2024, 15:34
Последний сеанс на Театральном катке в Химках пройдет 17 марта
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Покататься на главной ледовой площадке городского округа Химки в последний раз в этом сезоне можно будет 17 марта. Заключительный сеанс пройдет с 22:00 до 23:30.

Театральный каток за зимний сезон посетили более 126 тысяч человек. Юбилейный пятый сезон стал рекордным по числу посетителей.

Ледовая площадка провела 38 шоу-программ. На льду показали постановки Татьяны Навки, Петра Чернышева и Ильи Авербуха. Также для жителей выступали музыканты Amirchik, Александр Ягья, Ромарио и другие.

«Главная ледовая площадка Химок ежегодно собирает десятки тысяч химчан. По традиции каждый сезон в рамках проекта „Зима в Подмосковье“ для жителей и гостей округа здесь выступают главные звезды фигурного катания, артисты, популярные исполнители. Каждый год мы стараемся радовать химчан разнообразной культурной программой», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется ежедневно.

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Химки Концерты
12 марта 2024, 15:29
Аварийное здание бывшего детского сада снесли на 1-й Первомайской улице в Малаховке
Пресс-служба Мособлархитектуры
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Аварийное здание бывшего детского сада снесли на 1-й Первомайской улице в поселке Малаховка под Люберцами. Оно находилось вблизи жилой застройки и долгое время было заброшено.

Как рассказали в Мособлархитектуре, о необходимости сноса здания сообщили жители через портал «Добродел». Здание включили в список ликвидации. По словам главы ведомства Владислава Гордиенко, площадь здания составляла около 400 квадратных метров. Долгое время оно не использовалось и находилось в аварийном состоянии.

«В 2020 году в строении произошел пожар, оно стало быстро разрушаться, повредилась кровля. Демонтаж был выполнен в 2023 году, на сегодняшний день работы по сносу объекта полностью завершены, территория свободна от аварийной постройки, строительный мусор утилизирован», - сказал он.

Всего в Люберцах выявили 235 недостроев, из которых 116 уже снесли или привели в порядок.

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Благоустройство Люберцы
12 марта 2024, 15:19
Минэкологии Подмосковья потребовало рекультивировать загрязненные земли в Красногорске
Фото Минэкологии МО.
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Минэкологии Подмосковья и прокуратура направили в суд иск с требованием рекультивировать земли, нарушенные незаконной свалкой в Красногорске. Нарушение зафиксировали представители Общероссийского фрота совместно с инспекторами эконадзора.

«В селе Петрово-Дальнее был установлен факт завоза и размещения строительных отходов на два земельных участка сельхозназначения, которые принадлежат ООО „Выбор“. Как выяснилось, участки сдавались в аренду ООО „Стройлайн“ якобы для выращивания сельхозпродукции», - прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Помимо этого, оказалось, что один участок сформирован незаконно, поскольку он имеет пересечение с водоохранной зоной реки Липка.

В иске Минэкологии и прокуратура просят суд обязать собственника и арендатора участка рекультивировать нарушенные земли, а также возместить нанесенный ущерб. Суд первой инстанции вынес решение частично удовлетворить исковые требования, за исключением возмещения ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Свалки Красногорск Экология

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