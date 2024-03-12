Представители МЧС Подмосковья сдали кровь для нужд лечебных учреждений

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Сотрудники спасательного ведомства регулярно участвуют в акциях по сдаче крови. Донорская кровь всегда требуется онкобольным, роженицам, новорожденным и другим пациентам.

«Ежегодно в донорской крови нуждаются около 1,5 миллиона россиян. Это значит, что в определенный момент донорская кровь может понадобиться практически каждому из нас», - отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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