Представители киноиндустрии в Подмосковье смогут получить грант на производство полнометражного фильма

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К участию приглашают сценаристов, продюсеров, операторов ТВ, звукорежиссеров, режиссеров монтажа и медиакомпозиторов от 18 до 35 лет. Победители не только получат денежное вознаграждение, но и возможность принять участие в акселераторе президентского фонда культурных инициатив в Академии творческих индустрий «Меганом». Лучших участников также позовут на стажировки в ведущие кинокомпании.

Заявки принимают до 15 ноября на сайте. Финальный этап начнется 9 января в Красногорске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru можно ознакомиться с информацией обо всех культурных событиях в Подмосковье.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».