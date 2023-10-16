Представители киноиндустрии в Подмосковье смогут получить грант на производство полнометражного фильма
Начался прием заявок на участие в новом проекте для молодых специалистов кино- и медиаиндустрии — чемпионате «АртМастерс Регионы». Победители получат грант на производство полнометражного фильма.
К участию приглашают сценаристов, продюсеров, операторов ТВ, звукорежиссеров, режиссеров монтажа и медиакомпозиторов от 18 до 35 лет. Победители не только получат денежное вознаграждение, но и возможность принять участие в акселераторе президентского фонда культурных инициатив в Академии творческих индустрий «Меганом». Лучших участников также позовут на стажировки в ведущие кинокомпании.
Заявки принимают до 15 ноября на сайте. Финальный этап начнется 9 января в Красногорске.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru можно ознакомиться с информацией обо всех культурных событиях в Подмосковье.
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