Представители Химок победили на соревнованиях за Кубок федерации по спортивной аэробике
Ученики спортивной школы «Виктория» в Химках выиграли десять медалей на соревнованиях за Кубок федерации по спортивной аэробике. Участниками чемпионата стали более 400 спортсменов из восьми регионов страны.
Среди спортсменов младшей группы победителями стали Тимофей Семин, Мария Молчанова, Алина Павлова, Иван Правилов, Елены Челышевой, а в старшей категории - Ника Кочеткова. Себебро взяла Станислава Говорова, а бронза у Екатерины Кондратьевой.
Дуэт Ивана Правилова и Марии Молчановой занял первое место в парном соревновании. Среди призеров оказалась и тренер спортивной школы «Виктория» Елена Челышева. Ее признали лучшим наставником по спортивной аэробике.
«Соревнования прошли на высоком уровне. Результат радует - ребята показали хорошую подготовку. В соревнованиях такого масштаба мы неоднократно участвуем в течение всего года. Это уже вторая наша победа», - поделилась тренер спортшколы «Виктория» Елена Челышева.
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