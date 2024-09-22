Представители администрации Воскресенска провели встречу с работниками местного завода

По словам директора производственного кластера компании «Цементум» Ольги Будкиной, такой формат используется впервые.

«Он очень удобен для всех нас, потому что любой сотрудник и подрядной организации, и нашего завода может прийти сейчас и задать вопрос из любой сферы работы муниципалитета. Рады всех видеть, считаем, что это эффективная работа администрации и главы вместе с его командой с жителями города», - отметила Будкина.

Главные вопросы касались сферы ЖКХ, благоустройства территорий, ремонта дорог, освещения улиц и раздельного сбора мусора.

«Многих интересуют вопросы отопления, я довел информацию, где и как проводятся работы, когда они закончатся. Там, где вопросы требуют капитального ремонта, капитальных вложений, мы совместно с жителями отработаем вопрос собраний, и поставим на контроль о выходе домов на капремонт», - рассказал по итогам встречи глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Такие встречи представители администрации и жители округа договорились проводить и в будущем.

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