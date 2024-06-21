Представители администрации Подольска посетили предприятие «Физприбор»

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На предприятии работают более 200 человек, которые занимаются контролем за машинами и выполнением ручной работы там, где это необходимо. Средняя заработная плата на заводе составляет около 80 тысяч рублей, при этом работникам предоставляется полный социальный пакет.

Заместитель генерального директора по развитию ООО «Московский завод 'Физприбор'» Роман Набоков отметил актуальную потребность в монтажниках, слесарях-сборщиках радиоэлектронной аппаратуры, инженерах-конструкторах и программистах.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов подчеркнул важность кадровой обеспеченности и предложил организовать трудовые отряды среди учащихся 9-11 классов для прикладного труда на базе местных образовательных учреждений.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы диспансеризации и предстоящего отопительного сезона. Медицинские работники готовы провести осмотры до 60 сотрудников за один раз, а новая котельная обеспечит теплом территорию электромеханического завода.