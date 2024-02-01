01 февраля 2024, 19:26

Представители администрации Мытищ проверили качество уборки территорий поселка Здравница

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Администрация городского округа Мытищи регулярно проверяет качество уборки территорий на местах. Очередной выезд комиссии состоялся в поселок Здравница.

Местная управляющая компания и представители территориального управления «Пироговский» проверили содержание территории. По словам жителей, они довольны проделанной работой.

На улице Дубки в поселке Здравница шесть малоэтажных многоквартирных домов. Не всегда крупная техника имеет возможность проехать во дворы из-за запаркованности. Есть сложности и с расчисткой парковочных карманов, - сообщили представители территориального управления.

Члены комиссии призвали местных жителей предоставить доступ технике к дорогам внутри дворов, ненадолго освободив парковочное пространство.

Вопрос с очисткой дворов от снега и его вывозом будет решен до 5 февраля. Важна тесная работа жителей и управляющей компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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ЖКХ Мытищи
01 февраля 2024, 19:21
«Спасибо, что вдохновляете». Воробьев поблагодарил патриарха Кирилла за поддержку Подмосковья
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Сегодня отмечается годовщина со дня интронизации патриарха Кирилла. Ровно 15 лет назад он стал главой Русской православной церкви. В эту значимую дату губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил священнослужителя и поблагодарил за поддержку региона.

Глава Московской области пожелал ему здоровья, душевных сил и благополучия. Кроме того, он отметил особую заботу о сохранении порушенных святынь.

«Спасибо, что имею возможность вас поздравить. Хочу вас поблагодарить за поддержку Подмосковья. За то, что бываете у нас и вдохновляете. Мы стараемся тоже быть очень вовлеченными в добрые дела», - подчеркнул Андрей Воробьев.

В свою очередь, патриарх Кирилл поблагодарил главу региона за вклад в развитие церковной жизни Подмосковья.

«Благодарю вас в том числе и за то, как развивается церковная жизнь в Подмосковье», - ответил патриарх Кирилл.

Ранее патриарха поздравил президент России Владимир Путин.

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Андрей Воробьев Патриарх Кирилл
01 февраля 2024, 19:00
Прием заявок на присвоение знака отличия за защиту прав человека стартовал в Подмосковье
Пресс-служба Уполномоченного
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Прием документов от претендентов на награждение знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области» стартовал в Подмосковье, сообщила омбудсмен Ирина Фаевская. Заявки можно подать до 1 ноября 2024 года.

Принять участие в отборе на награждение знаком отличия могут люди, занимающиеся активной и плодотворной общественной деятельностью в сфере защиты прав и свобод человека.

«Приглашаю к участию в отборе претендентов на награду: юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан», - подчеркнула Ирина Фаевская.

Отбором кандидатов на награду займутся представители Совета государственного органа Подмосковья. Чтобы стать претендентом, необходимо направить соответствующую заявку на адрес электронной почты: upchmo@mosreg.ru. Со всеми подробностями о награде можно ознакомиться по ссылке.

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Награды
01 февраля 2024, 18:55
Самые редкие обращения жителей озвучили в ГУСТ Подмосковья
ГУСТ МО
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Жители Московской области могут направить обращения по волнующим вопросам в Единую диспетчерскую службу. За исполнением просьб в срок контролируют сотрудники жилнадзора ГУСТ Подмосковья.

Руководитель ГУСТ Светлана Аипова сообщила, что заявки в ЕДС сейчас принимают более чем в 300 категориях. Жители Московской области активно используют данную возможность и иногда обращаются с редкими просьбами.

Например, из Балашихи поступило обращение заменить полотенцесушитель, из Воскресенска - поменять фильтр очистки воды, а из Люберец - устранить течь из гибкой подводки присоединения санитарного прибора.

Помимо этого, заявители просили заменить смеситель «Елочка», отремонтировать автомат защиты квартиры и установить водонагреватель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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Награды
01 февраля 2024, 18:53
Всероссийская акция «Снежный десант РСО» стартовала в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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«Снежный десант» существует в России уже 55 лет. Движение объединяет студентов из всех вузов России и других стран. Главная миссия акции, безусловно, помощь.

Более 200 участников из 17 отрядов отправятся в недельное путешествие. Волонтеры посетят семь локаций: Электросталь, Орехово-Зуево, Звездный Городок, Богородский округ и другие, где помогут тем, кто нуждается в поддержке.

«Пенсионерам чаще всего требуется помощь в колке дров, привезти воду. Если мы говорим про семьи СВО, то женщинам мы помогаем в быту. А с детьми мы работаем, поскольку у нас в регионе очень много вожатых, которые летом организовывают детский отдых», - рассказала заместитель руководителя студенческих отрядов Московской области Снежана Мягкова.

Итоги семидневной акции организаторы подведут до 22 февраля.

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Мытищи Волонтеры Студенты

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