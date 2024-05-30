30 мая 2024, 22:23

Представители администрации Лобни проверили содержание микрорайона Катюшки

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Заместители главы городского округа Лобня Елена Лапшинова и Алексей Синелобов провели обход микрорайона Катюшки. Они обсудили с жителями вопросы благоустройства.

По итогам встречи на контроль поставлены следующие задачи: • Благоустройство детской игровой площадки на улице Ленина, 69 (объект включен в план на 2025 год, УК заменит игровые элементы и выполнит покраску в течение 4 недель) • Перенос контейнерной площадки возле магазина «Ашан» • Вывоз мусора с контейнерной площадки на улице Ленина, 71 • Ремонт подъездов дома 4 на Лобненском бульваре Жители дома № 4 на Лобненском бульваре также попросили обновить детскую игровую площадку. Администрация рассмотрит возможность включения площадки в план благоустройства на следующий год.

Обходы городских территорий проходят ежедневно. Анонсы встреч с жителями представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.

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Благоустройство Лобня
30 мая 2024, 22:35
Первая смена в лагере «Дубравушка» в Воскресенске начнется в эти выходные
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В эти выходные открывается первая смена в спортивно-оздоровительном лагере «Дубравушка». Руководство и вожатые лагеря усиленно готовятся к приезду детей.

В этом сезоне впервые каждый корпус лагеря будет украшен ярким баннером с его номером. Кроме того, на территории лагеря появятся стенды с правилами поведения и безопасности для детей.

«В каждую смену мы ожидаем около 250 детей», - сообщила директор лагеря Светлана Бакалдина.

В этом году в «Дубравушке» пройдут четыре оздоровительные смены.

За лето в лагере отдохнет около тысячи детей из Воскресенска и близлежащих городов Московской области. Помимо тематических смен, для детей организована разнообразная развлекательная программа: катание на лошадях, уроки сценических выступлений, дискотеки и множество квестов на свежем воздухе.

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Дети Воскресенск
30 мая 2024, 22:33
Тендер на очистку прудов и рек объявили в трех городских округах Подмосковья
Медиаархив Московской области
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Конкурс на механизированную очистку водных объектов объявили в трех городских округах: Щелково, Пушкинском и Сергиево-Посадском. Работы необходимо завершить к ноябрю этого года.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит очистить Трубинский пруд, четыре участка ручья Поныри, Медвежье озеро, пруд Загорское море и реки Серебрянку и Махорку.

Заказчиком выступает ГБУ МО «Дирекция экологических проектов».

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Щелково конкурсы Реки
30 мая 2024, 22:29
Международный театральный фестиваль «Русская классика» завершился в Лобне
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В городском округе Лобня завершил свою работу Международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня-2024». Он проходил в течение трех недель.

Церемонию закрытия посетила глава муниципалитета Анна Кротова. Она поблагодарила всех причастных за участие, организацию и проведение праздника театра.

«Спектакли по русским классическим произведениям поставлены в совершенно разных видах и жанрах. И от этого интерес зрителей к „Русской классике“ только растет. Без всякого преувеличения фестиваль - наша гордость и визитная карточка нашего города. Будем ждать новых встреч», - отметила Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Фестиваль «Русская классика» - традиционный. В этом году он прошел в Лобне в 28 раз. В фестивале приняли участие коллективы из России, а также из Кыргызстана, Ирана, Китая и Северной Македонии.

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Лобня Фестивали
30 мая 2024, 22:24
Китайские актеры показали чеховский «Вишневый сад» со сцены театра в Лобне
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Спектакль «Вишневый сад» представили актеры «Пекинской оперы» со сцены театра в Лобне. Показ прошел в рамках XXVIII Международного театрального фестиваля «Русская классика».

Как рассказал режиссер спектакля Ран Чанцзянь, чеховский «Вишневый сад» произвел на него очень сильное впечатление.

«Я хотел показать глубину произведения, как Чехов рисует портреты простых людей и какой тонкий социальный смысл в его произведениях», - рассказал Чанцзянь.

Спектакль играли на китайском языке, а зрители могли читать субтитры по ходу действия пьесы на киноэкране позади актеров.

«Для нас очень сложно дается произношение русских имен, поэтому в постановке мы использовали китайские имена. Это позволило нам упростить процесс и адаптировать спектакль к китайской традиционной опере, - продолжил Чанцзянь.

Актеры играли в традиционных костюмах, ведь действие режиссер перенес в Китай, а во время спектакля звучали традиционные инструментов.

«Я благодарен администрации города Лобня и администрации Московской области за проведение столь важного мероприятия. Именно благодаря таким мероприятиям мы успешно разговариваем о бизнесе, взаимодействии, науке и образовании. И я надеюсь, что благодаря таким мероприятиях дружеская связь между Россией и Китаем будет крепнуть на всем Евразийском континенте», - заявил ответственный секретарь российской части Российско-Китайской Палаты Павел Устюжанинов.

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Лобня Спектакль Фестивали Китай Актеры

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