Представители администрации Лобни проверили содержание микрорайона Катюшки

По итогам встречи на контроль поставлены следующие задачи: • Благоустройство детской игровой площадки на улице Ленина, 69 (объект включен в план на 2025 год, УК заменит игровые элементы и выполнит покраску в течение 4 недель) • Перенос контейнерной площадки возле магазина «Ашан» • Вывоз мусора с контейнерной площадки на улице Ленина, 71 • Ремонт подъездов дома 4 на Лобненском бульваре Жители дома № 4 на Лобненском бульваре также попросили обновить детскую игровую площадку. Администрация рассмотрит возможность включения площадки в план благоустройства на следующий год.

Обходы городских территорий проходят ежедневно. Анонсы встреч с жителями представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.

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