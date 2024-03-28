Представители администрации Химок проведут встречу с жителями 4 апреля
Выездная администрация заработает в Химках 4 апреля. Жители смогут задать вопросы представителям управлений и городских служб.
Как рассказали в администрации округа, встречу проведут в микрорайоне администрации округа, встречу проведут в микрорайоне Новые Химки в школе №1. Жителей будут принимать с 16:00 до 20:00. С собой необходимо иметь паспорт и оформленное обращение.
Кроме того, 29 марта выездная администраций пройдет в микрорайоне Сходня.
Жители могут задать вопросы по теме ЖКХ, социального обеспечения, предпринимательства, здравоохранения и другие.
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