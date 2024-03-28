Представители администрации Химок проведут встречу с жителями 4 апреля

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Как рассказали в администрации округа, встречу проведут в микрорайоне администрации округа, встречу проведут в микрорайоне Новые Химки в школе №1. Жителей будут принимать с 16:00 до 20:00. С собой необходимо иметь паспорт и оформленное обращение.

Кроме того, 29 марта выездная администраций пройдет в микрорайоне Сходня.

Жители могут задать вопросы по теме ЖКХ, социального обеспечения, предпринимательства, здравоохранения и другие.

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