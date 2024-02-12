12 февраля 2024, 16:16

Представителей МСП в Подмосковье стало больше на 3,7 тысячи с начала года

Unsplash
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Число представителей малого и среднего бизнеса в Подмосковье постоянно растет. Только за первый месяц 2024 года эти показатели увеличились более чем на 3,7 тысячи.

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 443 тысяч субъектов МСП, из которых 306 тысяч - индивидуальные предприниматели», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Предприниматели, входящие в реестр МСП, могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе , а также субсидий при выходе на маркетплейсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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Бизнес
12 февраля 2024, 16:13
Сотрудники подмосковной Росгвардии предотвратили все кражи с охраняемых объектов за неделю
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Экипажи вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области совершили свыше 1,9 тысячи выездов по сигналам «Тревога» за минувшую неделю. Все вызовы поступали с территории охраняемых объектов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 750 граждан, которые подозреваются в совершении преступлений и нарушении административного законодательства. Благодаря слаженной работе росгвардейцев, удалось предотвратить все попытки краж с объектов, находящихся под охраной.

Кроме того, специалисты организовали более 1,7 тысячи инспекций, в ходе которых проверялось соблюдение правил хранения огнестрельного оружия физическими и юридическими лицами. Из незаконного оборота изъято 105 единиц оружия, составлено 255 административных протоколов, аннулировано 46 разрешений.

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Росгвардия
12 февраля 2024, 16:12
Более 150 спортсменок приняли участие в первенстве по художественной гимнастике в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Первенство по художественной гимнастике прошло в Мытищах. Турнир посвятили памяти директора спортшколы «Авангард», погибшего в зоне специальной военной операции депутата Анатолия Микитюка.

Соревнования начались с танцевальной постановки, которую подготовили гимнастки в память об Анатолии Микитюке. На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали супруга и дети политика.

«Художественная гимнастика была его любимым видом спорта, для спортсменов выбирал самые лучшие костюмы и создавал лучшие условия для их тренировок. Очень трогательно и почетно, что турнир памяти будет проводиться ежегодно, мы гордимся своим отцом и мужем», - поделилась вдова депутата Елена Микитюк.

Первенство проходило на базе спортивной школы «Аванград». В соревнованиях приняли участие более 150 участников в возрасте от восьми до 16 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реконструкции стадиона «Труд» в Балашихе. В обновленных залах будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

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Спортсмены Мытищи
12 февраля 2024, 16:07
Архитекторов Подмосковья пригласили на фестиваль «Перспектива»
Unsplash
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Всероссийский фестиваль молодых архитекторов «Перспектива» пройдет в Москве с 10 по 13 апреля. Тема этого года — «Рывок». К участию приглашают дипломированных молодых архитекторов до 35 лет и студентов архитектурных вузов.

На фестивале проведут архитектурные конкурсы, серию образовательных воркшопов, практикумов, мастер-классов и других познавательных мероприятий. В форуме примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также молодые архитекторы из 20 городов и регионов России.

Прием конкурсных работ и материалов продлится до 18 марта. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Архитектура
12 февраля 2024, 16:04
Около 5 тысяч детей отдохнут в лагерях Подмосковья на весенних каникулах
Министерство социального развития Подмосковья
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Во время весенних каникул в детских лагерях Подмосковья отдохнут около пяти тысяч ребят. Для них подготовят спортивные и творческие мероприятия.

Как рассказала глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, каникулы в школах начнутся 17 февраля. Отдохнуть в лагерях бесплатно смогут дети из семей с низкими доходами и в сложном положении.

«В весенний сезон хорошо проведут время и смогут отдохнуть более 4,5 тысячи ребят. Всего в этом году на оздоровительную кампанию выделено более двух миллиардов рублей», - сказала она.

Для детей в лагерях подготовят комфортные условия. Им предоставят бесплатное питание и досуг.

Узнать больше о работе лагерей жители могут по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школьники

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