Представителей МСП в Подмосковье стало больше на 3,7 тысячи с начала года

«Сегодня в Подмосковье зарегистрировано уже более 443 тысяч субъектов МСП, из которых 306 тысяч - индивидуальные предприниматели», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Предприниматели, входящие в реестр МСП, могут подать заявку на получение субсидий для бизнеса по франшизе , а также субсидий при выходе на маркетплейсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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