31 января 2024, 12:03

Представитель подмосковной Общественной палаты Сергей Леонов напомнил задачи наблюдателей на выборах президента

РИА «Новости»
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Совершеннолетние жители Подмосковья могут стать общественными наблюдателями на выборах президента России в марте. Для этого в регионе проведут специальные семинары, где добровольцев научат работе на избирательном участке. О важности наблюдателей на выборах рассказал представитель Общественной палаты Подмосковья Сергей Леонов.

Общественные наблюдатели не выполняют исполнительных функций во время голосования, однако их работа очень важна для прозрачности процесса. По словам Леонова, пройти обучение и проследить за легитимностью выборов могут все желающие старше 18 лет и обладающие избирательным правом. Наблюдатели не представляют интересы партий и кандидатов, поэтому им доверяет общество.

«Мало просто хорошо организовать выборы. Важно, чтобы эти выборы были приняты гражданским обществом. В этом и есть главная роль общественных наблюдателей - чтобы он через наблюдение за выборами увидел сам, что они проходят гласно, свободно и открыто, и сообщил об этом гражданскому обществу», - сказал Леонов.

На семинарах учат работать с инструментарием, рассказывают о правах и обязанностях, а также стандартах наблюдения за выборами. После этого проведут тестирование, а затем активистов распределят по избирательным участкам - на каждом из них может работать до трех человек. Присоединиться к обучению можно, обратившить в Общественную палату Подмосковья.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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Выборы Выборы президента — 2024
31 января 2024, 12:21
Минтранс Подмосковья напомнил водителям грузовиков порядок действий при ДТП
Минтранс Подмосковья
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Водители грузовых транспортных средств должны проявлять особую осторожность на дороге, поскольку ДТП с их участием могут привести к серьезным травмам. Поэтому необходимо соблюдать не только ПДД, но и режим отдыха, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В случае ДТП, в первую очередь необходимо включить аварийную сигнализацию и покинуть кабину. Водителю следует уйти за ограждение или удалиться от грузовика, после чего следует незамедлительно вызвать экстренную службу по номеру 112 и сообщить о произошедшем инциденте. Они отправят на место сотрудников Госавтоинспекции, которые обеспечат безопасность или примут меры в зависимости от конкретной ситуации.

Кроме того, важно установить знак аварийной остановки. Не рекомендуется проводить любые технические работы или пребывать на проезжей до приезда сотрудников Госавтоинспекции.

По возможности следует оценить ситуацию и попытаться добраться до ближайшего места стоянки. Важно также сообщить об инциденте по радио дальнобойщиков, чтобы другие водители были предупреждены о происшествии.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проверяют соблюдение правил дорожного движения водителями грузовых транспортных средств, а также наличие тахографа - специального устройства для контроля режима труда и отдыха.

«Будьте внимательны на дорогах! Соблюдайте правила, а также режим труда и отдыха, так как его нарушение может повлечь за собой серьёзное ДТП», - подчеркнули в Минтрансе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности соблюдения правил дорожного движения на дорогах во время снегопадов.

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Грузовики ДТП Дороги Водители
31 января 2024, 12:20
Юго-Восточная хорда соединит Варшавское и Симферопольское шоссе в Подмосковье в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
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Строительство основного хода Юго-Восточной хорды от МКАД до Варшавского шоссе проверили в Подмосковье. Готовность объекта составила 45%.

Главгосстройнадзор Московской области сообщил, что строительство Юго-Восточной хорды проводится в три этапа. Работы идут одновременно на всех участках. Движение по новой автомагистрали откроют в третьем квартале 2024 года.

В рамках третьего этапа построят участок основного хода от эстакадного съезда с МКАД в сторону Московской области до развязки с трассой М-2 «Крым». Возведут мост по основному ходу на пересечении с рекой Битца. Сделают подъезд к кладбищу в поселке Битца, подземный пешеходный переход под Курской железной дорогой и надземный переход в районе ЖК «Южная Битца», а также несколько новых дорог в поселке.

Сейчас рабочие закончили работы по устройству основания и первого слоя асфальта улично-дорожной сети. Приступили к монтажу подземного пешеходного перехода под железной дорогой, монтируют металлические элементы надземного перехода.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

Строительство Дороги
31 января 2024, 12:15
Дорожные ямы устранили еще в 4 округах Подмосковья
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Дорожные службы продолжают ямочный ремонт в Московской области. Неровности дорожного полотна устранили еще в четырех округах, сообщили в региональном Минтрансе.

Работы провели в Пушкино на Старом Ярославском шоссе, в Ивантеевке на улице Новоселки Слободка, в Верее на улице Ленинской, в Балашихе на Косинском шоссе, а также в Щелкове на улице Фабричной.

В ведомстве отметили, что ямы и прочие дефекты дорог представляют угрозу для участников движения - они повышают риск возникновения аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Чтобы предотвратить аварии, специалисты регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Отчет о проделанной работе заносят в систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Долгожданная Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА) протянется через пять городских округов Подмосковья. Завершить строительство планируют к концу 2024 года, сказал губернатор Андрей Воробьев.

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Дороги
31 января 2024, 12:14
Работу котельной в микрорайоне ЛиАЗ в Ликино-Дулеве восстановят к концу дня
Пресс-служба губернатора Московской области
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Утечки начали устранять на теплосетях в микрорайоне ЛиАЗ в Ликино-Дулеве. Вернуть отопление в дома планируют завершить к полуночи.

Для проведения ремонта в микрорайоне временно отключили котельную. Устранить две утечки планируют в период с 09:00 до 16:00. После этого работу объекта начнут восстанавливать, а полностью отопление в дома вернут к полуночи, рассказал замглавы округа Илья Денисов.

«Завтра сразу в двух местах будем устранять утечки в сетях отопления, которые мы не могли сделать в морозные дни. Провести работы без остановки котельной, увы, невозможно», - сказал он.

Сообщить о жилищно-коммунальных проблемах жители могут по телефону Единой диспетчерской службы 8-800-100-84-44.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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ЖКХ Отопление Ликино-Дулево Ремонтные работы

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