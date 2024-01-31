Представитель подмосковной Общественной палаты Сергей Леонов напомнил задачи наблюдателей на выборах президента

Общественные наблюдатели не выполняют исполнительных функций во время голосования, однако их работа очень важна для прозрачности процесса. По словам Леонова, пройти обучение и проследить за легитимностью выборов могут все желающие старше 18 лет и обладающие избирательным правом. Наблюдатели не представляют интересы партий и кандидатов, поэтому им доверяет общество.

«Мало просто хорошо организовать выборы. Важно, чтобы эти выборы были приняты гражданским обществом. В этом и есть главная роль общественных наблюдателей - чтобы он через наблюдение за выборами увидел сам, что они проходят гласно, свободно и открыто, и сообщил об этом гражданскому обществу», - сказал Леонов.

На семинарах учат работать с инструментарием, рассказывают о правах и обязанностях, а также стандартах наблюдения за выборами. После этого проведут тестирование, а затем активистов распределят по избирательным участкам - на каждом из них может работать до трех человек. Присоединиться к обучению можно, обратившить в Общественную палату Подмосковья.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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