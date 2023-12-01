Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена проверил условия содержания подозреваемых в СИЗО в Можайске

Чемпионат Подмосковья по греко-римской борьбе прошел в спортивном комплексе «Юность» в Химках. Воспитанники спортшколы «Виктория» выиграли 26 медалей разного достоинства.

Участниками соревнований стали 120 спортсменов из шести муниципалитетов в возрасте от девяти до 16 лет. Химки представляли спортивные школы «Виктория», «Лидер» и «Альбаго». Борцы из школы «Виктория» выиграли 10 золотых, восемь серебряных и столько же бронзовых медалей.

«Наши юные спортсмены достойно и ярко выступили на турнире, покорили зрителей и болельщиков мастерством и настроем на результат и, конечно, силой духа, настоящим борцовским характером. Желаю им крепкого здоровья, успехов и удачи в покорении новых спортивных вершин», - сказал лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

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