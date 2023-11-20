Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена проинспектировал исправительный центр в Истре

Заместитель прокурора Московской области, руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Олег Черсков совместно с помощником начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Александром Лысовым и заместителем начальника УФСИН России по Московской области Лидией Скворцовой посетили исправительный центр № 3 при ФКУ ИК-5, расположенный в городском округе Истра.

Участок № 3 при исправительной колонии № 5 был открыт год назад. Учреждение специализируется на производстве мебели для дома, дачи и сада. Оно рассчитано на 65 человек.

Осужденные, не лишенные свободы, заняты в автомастерской и лакокрасочном цехе. Они изготавливают различные изделия из металла и дерева. При трудоустройстве осужденных руководство УФИЦ в сотрудничестве с администрацией фабрики учитывает их прошлый опыт работы, специальность и желание обучаться новым профессиям. Осужденные получают приличную заработную плату, из которой производятся удержания в доход государства по решению суда.

Участники поездки ознакомились с условиями пребывания в УФИЦ. Центр представляет собой двухэтажное общежитие, в котором находятся двух- и четырехместные комнаты, помещения для приема пищи, санитарно-гигиенические помещения, комната для воспитательной работы, дежурная часть, а также кабинеты для сотрудников.

Кроме того, во время визита обсуждались подробности реализации исполнения наказания в виде принудительных работ. Отмечается, что эта мера является важной частью процесса ресоциализации и социальной адаптации осужденных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».