Представитель бизнес-омбудсмена проведет прием в Подольске

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена, сеть общественных приемных охватывает 46 округов. Их руководители регулярно проводят встречи с предпринимателями и помогают им решить возникшие проблемы. Очередной прием состоится 24 апреля в Подольске.

«Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы», - отметили в ведомстве.

На приеме в Подольске рассотрят вопросы и жалобы, связаные с нарушением прав предпринимателей и реагированием должностных лиц на обращения. Записаться на встречу можно по телефону 8 (910) 494-56-39.

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