Представитель бизнес-омбудсмена проведет прием предпринимателей в Подольске

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 46 муниципалитетов региона. Их руководители регулярно поводят встречи с предпринимателями и консультируют их по разным вопросам. Очередной прием проведут в Подольске. На нем рассмотрят жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов владельцев бизнеса.

«Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы», - отметили в ведомстве.

Записаться на встречу в Подольске можно по телефону 8 (910) 494-56-39.

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