06 сентября 2024, 17:18

Председателя Федерации самбо в Люберцах наградили медалью «Волонтеру России»

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Председателя Федерации самбо Подмосковья в Люберцах Виктора Худякова наградили медалью «Волонтеру России» за помощь участникам специальной военной операции. Торжественная церемония прошла в школе олимпийского резерва «Союз» в городском округе Дзержинский.

Спортсмены Федерации встретились с участником контртеррористической операции на Северном Кавказе, участником СВО Денисом Юрьевичем.

«Денис Юрьевич поблагодарил тренерский коллектив и ребят за организацию сборов гуманитарной помощи для жителей Белгородской и Курской областей, новых территорий России, а также участников специальной военной операции. Считаю свою медаль „Волонтеру России“ признанием заслуг всей нашей команды и благодарю тех, кто помогает нам в этом деле!» - отметил Виктор Худяков.

Виктор Худяков - мастер спорта России по самбо, победитель и призер всероссийских и международных соревнований, вице-президент Федерации самбо Подмосковья.

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Люберцы Волонтеры Россия
06 сентября 2024, 17:46
Финальный забег соревнований «Гонка героев» пройдет в Дмитрове 14 сентября
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На территории горнолыжного клуба Леонида Тягачева 14 сентября в деревне Шуколово состоится финал соревнования «Гонка Героев». В главном забеге сезона сильнейшие атлеты со всей России сразятся за звание лучших.

Для участников подготовлены как индивидуальные, так и командные забеги на трассе длиной более пяти километров, оснащенной двумя десятками сложных препятствий. Атлетам предстоит продемонстрировать ловкость, силу и командную работу, преодолевая высокие стены, сложные лазы, подземные туннели и водные испытания.

На протяжении всей дистанции спортсменов будут поддерживать профессиональные инструкторы.

Все участники, успешно завершившие гонку, получат уникальный жетон, специально изготовленный для финального забега.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Дмитров
06 сентября 2024, 17:45
Более 20 медиков из Видного приняли участие в областном Съезде детских врачей
Видновская клиническая больница
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Специалисты клинической больницы и перинатального центра в Видном отправились на V Съезд детских врачей Подмосковья. Всего 22 специалиста из Ленинского округа будут обмениваться опытом с коллегами.

Врачи и медсестры из Видного приняли участие в церемонии открытия V Съезда с международным участием «Педиатрия как искусство». Специалистов приветствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев , министр здравоохранения России Михаил Мурашко и президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Это хорошая возможность обменяться опытом с коллегами со всей России и из-за рубежа. Со своей стороны, мы расскажем о практике внедрения семейно-ориентированного подхода к реабилитационной помощи детям с первых часов жизни и на всех этапах выхаживания. Наше учреждение одним из первых применило этот подход», - рассказал заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей перинатального центра Ленинского округа Максим Новиков.

В мероприятии участвовали 12 детских врачей из Видновской клинической больницы, семь педиатров и неонатологов, две медсестры и главная акушерка перинатального центра в Видном.

В Подмосковье приехали около 1000 врачей, а в онлайне подключились порядка восьми тысяч медиков из 72 регионов страны и 24 стран - Белоруссии, Узбекистана, Канады и Австралии. Съезд продлится до 6 сентября.

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Врачи Ленинский округ
06 сентября 2024, 17:45
Автозапчасти передали бойцам СВО из Балашихи
Пресс-служба администрации Балашихи
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Представители партии «Единая Россия» из Балашихи отправили партию гуманитарного груза бойцам СВО из 5-го отделения мотострелковой бригады. Военным передали запчасти для автомобилей, шины и средства первой необходимости.

Доставку гумпомощи на передовую организовали депутат городского совета Балашихи, член фракции «Единая Россия» Андрей Холод и его помощник Кирилл Холод. Вскоре груз передадут подразделениям, которые находятся под Угледаром. Сбор необходимых вещей проводят по запросам военнослужащих.

«Мы понимаем, насколько важно поддерживать наших ребят на передовой. Этот груз был собран с учетом их нужд и требований. Мы продолжаем работать над тем, чтобы такие поставки оставались регулярными, ведь это не только материальная помощь, но и моральная поддержка», - подчеркнул депутат.

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Волонтеры Балашиха
06 сентября 2024, 17:19
Встреча с жителями по вопросам здравоохранения прошла в Купавне
Пресс-служба администрации Балашихи
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Встреча с жителями микрорайона Купавна в Балашихе в формате выездной администрации прошла в гимназии № 9. Главной темой стало оказание медицинских услуг населению.

Участие в встрече приняли заместитель министра здравоохранения Московской области Ольга Отдельнова, замглавы городского округа Балашиха Михаил Объедков, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Попов и координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Михаил Антипов.

На встрече жители рассказали, что в Купавне находится военный госпиталь, который не работает с гражданским населением, и жителям приходится ездить в отдаленные поликлиники.

«Для нас важно, чтобы каждый житель имел возможность пользоваться доступными медицинскими услугами. На первом этаже дома № 17 на улице адмирала Горшкова есть помещение, где можно разместить не менее трех кабинетов. Решается вопрос, чтобы отремонтировать его за счет министерства здравоохранения. А пока здесь будут работать выездные бригады. Обсудили также условия приема узких специалистов в военной поликлинике, которая готова принимать гражданское население», - рассказал Антипов.

Также обсудили открытие пункта скорой помощи, выдачу льготных лекарств и другие вопросы.

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Здравоохранение Балашиха

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