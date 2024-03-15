15 марта 2024, 15:50

Председатель Совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко отдала свой голос на выборах президента

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В городском округе Солнечногорск продолжаются выборы президента Российской Федерации. Среди первых свою гражданскую активность проявила председатель Совета депутатов муниципалитета Марина Веремеенко, приняв участие в голосовании.

Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Для удобства жителей Солнечногорска организована работа 85 постоянных и двух временных избирательных участков, расположенных по 49 адресам в различных районах округа.

«Сегодня именно мы - избиратели, граждане России - определяем будущее нашей страны! Призываю каждого не оставаться в стороне и принять участие», - отметила Марина Веремеенко.

Жители Солнечногорска имеют возможность выбрать один из двух способов голосования: традиционно на избирательном участке или с помощью дистанционного электронного голосования. Уточнить адрес ближайшего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России, в разделе «Выборы» личного кабинета на портале «Госуслуг» или на официальном сайте городского округа Солнечногорск. Избирательные пункты будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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Солнечногорск Депутаты Россия Выборы
15 марта 2024, 16:31
Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал на выборах в Коломне
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Депутат Госдумы Никита Чаплин проголосовал на избирательном участке в Коломне. По его словам, явка избирателей в округе сегодня высокая.

«Уверен, что это самые главные выборы в нашей стране. Сегодня в Коломне высокая явка. Это говорит о том, что люди понимают, насколько сегодня ответственный день, ответственный период для всей нашей страны», - подчеркнул Чаплин.

Напомним, выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. Во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей также угостят блинами.

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Выборы Выборы президента — 2024
15 марта 2024, 16:30
Почетный гражданин Солнечногорска Николай Сотниченко проголосовал на выборах президента
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Почетный гражданин городского округа Солнечногорск Николай Сотниченко принял участие в голосовании на выборах президента России. Он вместе с супругой посетил избирательный участок, расположенный в Доме культуры «Выстрел».

«В современных условиях мы увидели, как наше общество проявило единство. Поэтому сейчас, в дни выборов президента, я призываю всех тоже проявить сплоченность и сделать выбор. От того, как мы проголосуем, зависит будущее всей страны», - отметил Николай Сотниченко.

Жителям Солнечногорска предоставлена возможность выбрать будущего президента Российской Федерации в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта, что делает процесс более доступным и удобным для каждого. Избирательные пункты будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в Подмосковье пройдут масленичные программы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Выборы
15 марта 2024, 16:29
Боец СВО из Солнечногорска вместе с семьей проголосовал на выборах президента
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В городском округе Солнечногорск выборы президента РФ стартовали с активного участия избирателей, которые с самого утра приходят в пункты для голосования. Среди тех, кто уже сделал свой выбор, — участник специальной военной операции Михаил, который вместе со своей большой семьей посетил избирательный участок в первый день голосования.

Сейчас Михаил находится в отпуске. К выборам он и вся его семья подошли единодушно и с чувством большой ответственности за будущее страны.

«Я считаю, что прийти на выборы - это долг каждого гражданина РФ. Ведь мы выбираем свое будущее и будущее для своих детей», - прокомментировал участник СВО.

Жители Солнечногорска могут отдать свой голос за кандидата в президенты с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. На избирательных участках организаторы обеспечили все необходимые условия для комфортного и безопасного голосования всех категорий граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Выборы
15 марта 2024, 16:19
Мастер-класс по росписи пряников прошел в лицее № 7 в Солнечногорске
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Мастер-классы по росписи пряников и изготовлению памятных оберегов прошли в Солнечногорске в рамках «Недели добрых дел». К акции присоединились ученики лицея № 7.

Ребята испекли и украсили пряники, а также поучаствовали в мастер-классе «Талисман добра». Выпечку и поделки школьников вскоре отправят бойцам в зону специальной военной операции.

Сегодня к акции присоединились и ученики гимназии № 6. Школьники и педагоги сплели маскировочные сети и приготовили вкусные лакомства. Они угостили блинами жителей округа, который пришли в гимназию для голосования на избирательном участке.

Ребята испекли и украсили пряники, а также поучаствовали в мастер-классе «Талисман добра». Выпечку и поделки школьников вскоре отправят бойцам в зону специальной военной операции.

Сегодня к акции присоединились и ученики гимназии № 6. Школьники и педагоги сплели маскировочные сети и приготовили вкусные лакомства. Они угостили блинами жителей округа, который пришли в гимназию для голосования на избирательном участке.

«Сегодня завершается областная акция „Неделя добрых дел“. Благотворительное мероприятие объединило всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам специальной военной операции и тем, кому необходима помощь. Благодарю всех за участие!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сегодня завершается областная акция „Неделя добрых дел“. Благотворительное мероприятие объединило всех неравнодушных ребят, желающих оказать поддержку участникам специальной военной операции и тем, кому необходима помощь. Благодарю всех за участие!» - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников , которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск Школьники

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