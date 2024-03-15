Председатель Совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко отдала свой голос на выборах президента

Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Для удобства жителей Солнечногорска организована работа 85 постоянных и двух временных избирательных участков, расположенных по 49 адресам в различных районах округа.

«Сегодня именно мы - избиратели, граждане России - определяем будущее нашей страны! Призываю каждого не оставаться в стороне и принять участие», - отметила Марина Веремеенко.

Жители Солнечногорска имеют возможность выбрать один из двух способов голосования: традиционно на избирательном участке или с помощью дистанционного электронного голосования. Уточнить адрес ближайшего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России, в разделе «Выборы» личного кабинета на портале «Госуслуг» или на официальном сайте городского округа Солнечногорск. Избирательные пункты будут открыты с 8 до 20 часов по местному времени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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