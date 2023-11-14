Председатель подмосковного «Движения Первых» провел встречу со школьниками в Солнечногорске

Кроме того, школьники обсудили тему лидерских качеств и их развития.

«„Движение Первых“ - самая масштабная детско-юношеская организация, и в городском округе Солнечногорск к ней присоединились более 1,6 тысячи юношей и девушек в возрасте от шести до 18 лет. Ребята активно участвуют в акциях и мероприятиях движения, а также могут реализовать свои инициативы и получить экспертную, информационную и даже грантовую поддержку», - отметил замглавы округа Николай Минаев.

Присоединиться к движению можно, пройдя регистрацию на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал обеспечить жильем 876 детей-сирот до конца года. В новые квартиры уже переехали 773 ребенка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Встреча прошла в школе № 4. Участники задавали вопросы о волонтерстве, профориентации и перспективах в «Движении Первых». Юрий Макеев рассказал, что в ближайшее время во всех первичных отделения в школах откроют советы, где ребята смогут реализовывать свои идеи.