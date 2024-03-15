Председатель Общественной палаты Подмосковья Анатолий Торкунов поделился впечатлениями о дистанционном голосовании

«Мне кажется, что эта система очень удобна. Я нахожусь на рабочем месте, занимаюсь своими повседневными делами и, вместе с тем, у меня есть возможность отдать голос тому кандидату, которого я поддерживаю», - прокомментировал Торкунов.

В Общественной палате подчеркнули, что большинство активистов также планируют проголосовать дистанционно.

«Просто в силу того, что люди хотели проголосовать в первый день, в пятницу, не дожидаясь воскресения. Во-вторых, все понимают удобство такой формы голосования», - заключил Торкнуов.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В воскресенье, 10 марта, стартовало досрочное голосование на выборах президента по всей территории ДНР.

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