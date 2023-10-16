Председатель Мособлдумы открыл новое отделение поликлиники №2 в Балашихе

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В новом отделении пациентов будут принимать терапевты, оториноларинголог, кардиолог, хирург, офтальмолог, эндокринолог и невролог. Там обустроили прививочный кабинет и процедурные, скоро заработает кабинет оказания неотложной помощи «Данная поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. Новое помещение, качественный ремонт, новейшее оборудование - все на достойном уровне согласно утвержденным на уровне Московской области стандартам. Рад за врачей, которые в таких замечательных условиях будут работать, и, конечно, за наших жителей, которые получили возможность в случае необходимости рядом с домом посещать поликлинику», - сказал Брынцалов.

По словам главврача Михаила Антипова, укомплектовать штат учреждения помогут региональные меры поддержки. Так, медики могут получить компенсацию за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Ее уже оформили 9,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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