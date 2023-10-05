Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил учителей с профессиональным праздником

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«Вы с большой любовью вдохновляете наших детей на уважение и гордость за нашу Родину, ее богатую историю и многоликую культуру. Вы прививаете им понимание того, что знать и любить свое Отечество - это важнейшая часть самореализации как личности. Спасибо за все, что вы делаете для наших детей», - поздравил Брынцалов.

Он добавил, что 2023 год в России объявили Годом педагога и наставника. По словам спикера регионального парламента, в Московской области существует комплекс мер поддержки для педагогов. Сейчас в регионе работают около 63 тысяч преподавателей.

Брынцалов напомнил, что в Подмосковье молодым педагогам ежемесячно выплачивают по пять тысяч рублей, классные руководители - доплату 11 тысяч рублей. Последнюю выплату получают 38,2 тысячи преподавателей. Также в регионе работает социальная ипотека, за счет нее в этом году квартиры получили 73 педагога.

Также в регионе действует программа «Земский учитель», стимулирующие выплаты учителям из школ в зеленой зоне и выплату по результатам ЕГЭ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учителей с профессиональным праздником. Он вручил выдающимся педагогам и воспитателям знаки отличия, награды и премии.

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