Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ученых с Днем российской науки

Жители Подмосковья внесли еще несколько инициатив в общественную приемную кандидата в президенты России Владимира Путина. На этот раз своими идеями поделились представительницы Сергиева Посада, Королева и Пушкино.

«Моя инициатива касается оплаты медицинской помощи со стороны фондов медстрахования, которые применяют определенные коэффициенты в зависимости от регионов. Больницы, которые оказывают одну и ту же помощь, оплачиваются по-разному. Например, операцию по удалению аппендицита, проведенную докторами той же квалификации, с применением того же оборудования, в Подмосковье фонд оценивает в 21 тысячу рублей, а в Москве - в 153 тысячи», - объяснила суть проблемы Анна Чуканина из Королева, которая руководит филиалом Королевской городской больницы.

Специалист уверен, что такая разница в финансировании медучреждений мешает развитию и обновлению больниц. Неравенство также приводит к трудовой миграции и недостатку кадров на местах.

Все три инициативы от жительниц Подмосковья зафиксировали в общественной приемной Владимира Путина.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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Анна Казанбаева из Сергиево-Посадского округа пришла в общественную приемную с инициативой о региональных выплатах бойцам, получившим тяжелое ранение на СВО. Сейчас для них предусмотрена федеральная выплата в размере трех миллионов рублей.

«Каждый субъект устанавливает какие-то свои выплаты, по желанию. Но мы бы хотели, чтобы это делали все регионы, и чтобы это было закреплено законодательно. Чтобы ребята с ранениями и увечьями получали деньги. Я поддерживаю кандидата и считаю, что он может решить этот вопрос», - сказала Анна.

«Я пришла с инициативой от всех жителей нашего большого муниципального образования по поводу строительства путепровода в рабочем поселке Правдинский. Он позволит разгрузить Ярославское направление. В нашем округе много частного сектора, дачные поселки. Приток населения, особенно в летние время, огромный. Сейчас там есть наземный переезд через ж/д пути. Его перекрытие для пропуска поезда вызывает постоянные пробки. Только в поселке Правдинский проживает более 10 тысяч человек, не считая других населенных пунктов, добраться до которых можно только через этот переезд», - рассказала Нина Ушакова из Пушкинского округа.