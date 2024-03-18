18 марта 2024, 12:02

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Путина с победой на выборах

Медиасток.рф
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После обработки 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин набрал в Московской области 86,5% голосов. Такие данные сообщили в Центральной избирательной комиссии России.

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах президента! Он набрал более 80% голосов, явка составила 74%. Такой результат - красноречивое одобрение проводимой государственной политики», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер отметил, что Путин душой болеет за Отечество и всю свою жизнь служит народу России.

Мы еще больше укрепились в своей вере, в важных для нас традиционных ценностях и идеалах. Вместе с президентом защищаем все то, что делает нас настоящими людьми. Это милосердие, сострадание, любовь к Родине, уважение к корням и родному языку», - добавил депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье.

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Мособлдума Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:07
Подмосковные школьники отправили 228 тысяч открыток бойцам СВО на акции «Неделя добрых дел»
Unsplash
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Подмосковных школьников пригласили на бесплатный курс по программированию в рамках проекта «Код будущего». Учащиеся 8-11-х классов научатся разрабатывать текстовые квесты и генераторы паролей на языке Python.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, подать заявку на курс можно до 31 марта. Участники научатсяра рабатывать текстовые квесты и генераторы паролей, будут решать математические задачи и создавать простые проекты на Python. Обучение пройдет онлайн с 15 апреля по 1 сентября.

Ознакомиться с проектом и записаться на курс можно по ссылке.

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Школьники Образование
18 марта 2024, 12:06
Выставка к годовщине воссоединения Крыма с Россией началась в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Выставка «Крымская весна» началась в Мытищинском историко-художественном музее. Экспозиция — продолжение многолетнего проекта, посвященного воссоединению Крыма с Россией.

Эта выставка проходит каждый год. Одним из главных ее экспонатов стало монументальное полотно Евгения Кольченко «Севастопольские мальчишки». Посетители музея также смогут познакомится с книгой «Севастопольская художественная школа», которая открывается биографией художника Евгения Кольченко.

«Мы выбрали легендарную личность, объединяющую Мытищи и Крым. Это Евгений Андреевич Кольченко. Художник, педагог, новатор, хорошо известный многим мытищинцам. Еще он - один из организаторов детской художественной школы в Севастополе», - рассказала директор Мытищинского историко-художественного музея Мария Клычникова.

Выставка будет работать до 28 марта.

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Выставки Мытищи Крым Россия
18 марта 2024, 11:57
Работу светофоров скорректировали в 3 округах Подмосковья за неделю
Пресс-служба Минтранса МО
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Работа по оптимизации движения на перекрестках продолжается в Подмосковье. Только за неделю дорожные службы скорректировали работу светофоров в трех округах Московской области — Долгопрудном, Домодедове и Фрязине. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели на пересечении Лихачевского шоссе и улицы Летной в Долгопрудном: рабочие сократили количество фаз с четырех до трех и оптимизировали работу светофора. На светофоре на пересечении Фряновского шоссе и Окружного проезда установили бело-лунные секции и убрали отдельную фазу для пешеходов. В Домодедове представители дорожных служб синхронизировали работу сразу трех светофоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2024 году в Подмосковье отремонтируют более тысячи дорог.

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Дороги Долгопрудный
18 марта 2024, 11:56
Еще 49 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Unsplash
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Почти 860 квадратных метров аварийного жилья расселили в Московской области за неделю. Так, еще 49 человек из четырех округов переехали в новые квартиры.

«На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 21 аварийное помещение в четырех округах Подмосковья», - говорится в сообщении Министерства строительного комплекса Московской области.

За семь дней из аварийного фонда переселили жителей Дмитрова, Клина, Мытищ и Шатуры.

Первый этап программы расселения аварийного жилья досрочно завершат в Подмосковье уже в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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Аварийное жилье

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