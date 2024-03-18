Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Путина с победой на выборах

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах президента! Он набрал более 80% голосов, явка составила 74%. Такой результат - красноречивое одобрение проводимой государственной политики», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер отметил, что Путин душой болеет за Отечество и всю свою жизнь служит народу России.

Мы еще больше укрепились в своей вере, в важных для нас традиционных ценностях и идеалах. Вместе с президентом защищаем все то, что делает нас настоящими людьми. Это милосердие, сострадание, любовь к Родине, уважение к корням и родному языку», - добавил депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокую явку на президентских выборах в Подмосковье.

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