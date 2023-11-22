Председатель Мособлдумы Брынцалов встретился с участником СВО и его семьей в Балашихе

«Горжусь своим мужем и головой понимаю, что он защитник, отстаивает интересы нашей семьи, страны. Что это все для будущего подрастающего поколения», - отметила жена бойца Ольга.

После объявления частичной мобилизации мужчина сам пошел в военкомат, взял повестку. Как отец, принял для себя решение - пойти и защищать детей. Первое время боец с позывным «Мигель» неделями не выходил на связь, сейчас созваниваться с семьей получается гораздо чаще.

Семья бойца пользуется несколькими льготами: дочка Амелия бесплатно посещает детский сад, занимается балетом и актерским мастерством.

«Мы со своей стороны стараемся помогать нашим храбрым воинам, собираем и передаем гуманитарную помощь в зону СВО. Наступают холода. Важно, чтобы в этих погодных условиях у наших ребят было все необходимое», - подчеркнул Брыцалов.

Совсем скоро боец с позывным «Мигель» вновь возвращается на фронт. Он отвезет зимние спальники, теплые перчатки и парафиновые свечи.

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