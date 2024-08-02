Председатель Мособлдумы Брынцалов проверил реконструкцию стадиона «Старт»

Реконструкция спорткомплекса проходит в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и включает обновление нижнего футбольного поля, а также строительство трибун с подтрибунным пространством, оснащенным игровыми залами.

Брынцалов отметил, что это очень масштабный проект. Завершить работы планируется в конце 2025 года, а на его реализацию ушло более 744 миллионов рублей. Средства выделяются только из регионального бюджета в этом и следующем году.

Он добавил, что новое поле будет оснащено подогревом и искусственным покрытием, что позволит заниматься на нем даже в холодное время года.

«Также всеми необходимыми помещениями и инвентарем для футболистов будет оборудовано подтрибунное пространство», - подчеркнул Брынцалов.

На обновленном стадионе смогут тренироваться футболисты, представляющие спортшколу «Приалит» и «Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова».

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