Председатель Мособлдумы Брынцалов обсудил с Favorit Motors сотрудничество в рамках «Китайской мили»

Московская область продолжает наращивать сотрудничество с Китаем. В октябре в Пекине прошел форум «Один пояс - один путь», который посетила делегация Подмосковья. Ее лично возглавил губернатор Андрей Воробьев. В ходе визита были достигнуты соглашения с китайской компанией о запуске в Солнечногорске завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что Подмосковье не первый год развивает сотрудничество с КНР. На регулярной основе проводятся встречи, одна из которых прошла в ноябре в Красногорске на территории бизнес-парка «Гринвуд», который является крупнейшим налогоплательщиком региона.

Еще один крупный налогоплательщик, развивающий сотрудничество с Китаем, находится на территории городского округа Реутов. Это компания Favorit Motors, которую и посетил Игорь Брынцалов.

«Это крупнейший инвестпроект по замене европейских автомобилей на популярные китайские марки», - сообщил председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов совместно с главой Реутова Станиславом Каторовым провели встречу с президентом Favorit Motors и обсудили дальнейшие перспективы развития сотрудничества в рамках проекта «Китайская миля», который реализуется с 2022 года.

Отметим, что ГК «Фаворит моторс» перевела в Реутов 14 компаний, в которых трудятся 316 человек. Общий объем инвестиций с 2018 по 2023 год составил 4,1 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили новые проекты и развитие экспорта.

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