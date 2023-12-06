06 декабря 2023, 19:56

Председатель Мособлдумы Брынцалов обсудил с Favorit Motors сотрудничество в рамках «Китайской мили»

РИА «Новости»
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил компанию, реализующую крупнейший инвестпроект по замене европейских автомобилей на китайские в Реутове. Он ознакомился с работой производства и обсудил перспективы проекта.

Московская область продолжает наращивать сотрудничество с Китаем. В октябре в Пекине прошел форум «Один пояс - один путь», который посетила делегация Подмосковья. Ее лично возглавил губернатор Андрей Воробьев. В ходе визита были достигнуты соглашения с китайской компанией о запуске в Солнечногорске завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что Подмосковье не первый год развивает сотрудничество с КНР. На регулярной основе проводятся встречи, одна из которых прошла в ноябре в Красногорске на территории бизнес-парка «Гринвуд», который является крупнейшим налогоплательщиком региона.

Еще один крупный налогоплательщик, развивающий сотрудничество с Китаем, находится на территории городского округа Реутов. Это компания Favorit Motors, которую и посетил Игорь Брынцалов.

«Это крупнейший инвестпроект по замене европейских автомобилей на популярные китайские марки», - сообщил председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов совместно с главой Реутова Станиславом Каторовым провели встречу с президентом Favorit Motors и обсудили дальнейшие перспективы развития сотрудничества в рамках проекта «Китайская миля», который реализуется с 2022 года.

Отметим, что ГК «Фаворит моторс» перевела в Реутов 14 компаний, в которых трудятся 316 человек. Общий объем инвестиций с 2018 по 2023 год составил 4,1 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили новые проекты и развитие экспорта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов Машины Заводы
06 декабря 2023, 20:17
Жителей Подмосковья пригласили принять участие в опросе по благоустройству территорий
Unsplash
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Государственное управление содержания территорий Московской области организовало проведение нового опроса на своем официальном сайте. Жителей Подмосковья призывают рассказать, какие малые архитектурные формы требуется установить в их городе.

Жителям Подмосковья предоставили несколько вариантов ответа: скамейки, урны, беседки и клумбы. Такой выбор был сделан не случайно, поскольку на нехватку именно этих малых архитектурных форм жалуются граждане чаще всего.

В заключение Светлана Аипова добавила, что такие опросы проводятся с целью дальнейшего улучшения дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что городские парки получили вторую жизнь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова рассказал, что опрос проводится при помощи госуслуг.

«На сайте ГУСТ , на главной странице, выбираете „Общественное голосование на портале Госуслуг“, далее необходимо будет авторизоваться на портале, а уже потом выбрать каких малых архитектурных форм не хватает в вашем дворе», - указала Светлана Аипова.

Благоустройство
06 декабря 2023, 18:48
Более 50 объектов потребительского рынка модернизируют в Подольске в 2024 году
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Работа по модернизации объектов потребительского рынка продолжается в Подмосковье. Так, в 2024 году в Подольске в порядок приведут более 50 объектов. При этом, часть из них демонтируют.

«По итогу совместных с ОМСУ и правоохранительным блоком мероприятий, сформировали перечень объектов, подлежащих первоочередному приведению в соответствие. Разработали алгоритм устранения выявленных нарушений», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Сейчас администрации округов проводят работу с предпринимателями по разъяснению требований законодательства. Отмечается, что в первую очередь внимание обращают на объекты, расположенные вдоль вылетных магистралей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Сельское хозяйство
06 декабря 2023, 18:45
Жителям Подмосковья напомнили о вознаграждении за сдачу незаконно хранящегося оружия
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Жителей Московской области оповестили о возможности получения денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия или взрывчатых веществ. При этом размер выплат зависит от классификации вооружения.

Выплаты осуществляются согласно постановлению правительства Московской области от 30 мая 2018 года № 346/17. Процесс получения вознаграждения включает в себя несколько шагов. Сначала необходимо сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства в любой территориальный отдел полиции, а затем подать заявление в Главное управление региональной безопасности Московской области.

Величина денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия зависит от количества сданных боеприпасов и вооружения. Так, за боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие можно получить 15 тысяч рублей, а за ручные гранаты и выстрелы для гранатометов - 4,5 тысячи рублей. За каждые 100 грамм взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте выплачивается по 500 рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Оружие
06 декабря 2023, 18:34
Подмосковные водители более 40 раз нарушили правила перевозки пассажиров
РИА «Новости»
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Подмосковная прокуратура выявила более 40 нарушений в сфере правил перевозки пассажиров с начала 2023 гожа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства

В указанный период к ответственности привлекли более 50 водителей. Также организациям внесли 20 представлений на устранение правонарушений.

«Пассажирская инспекция за отказ водителя в предоставлении возможности пассажиру безналичной оплаты проезда на маршрутах региона вынесла более 500 постановлений», - отметили в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что пассажиры могут оплатить проезд банковской картой, единой транспортной картой или с помощью специального мобильного приложения.

Столичная Госавтоинспекция зарегистрировала более 49 тысяч случаев неправильной перевозки детей за 10 месяцев этого года в Москве. Инспекторы пресекли 49 331 нарушений.

Прокуратура РФ Водители

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